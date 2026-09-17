Díky suchu a horku je případů klíšťové encefalitidy na jihu Moravy letos méně

Autor: ČTK
  17:18aktualizováno  17:18
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Díky suchu a horku evidují jihomoravští hygienici letos zatím méně případů klíšťové encefalitidy než loni. Dosud jí onemocnělo 30 lidí, meziročně o šest méně. Klíšťata jsou však stále aktivní, nynější počasí je pro ně příznivější, sdělila dnes ČTK ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Renata Ciupek. Čísla proto ještě nejsou konečná.

Klíšťová encefalitida je závažné onemocnění s rizikem trvalých následků. Projevuje se nejčastěji teplotou či bolestmi hlavy. Ciupek předpokládá, že klíšťata budou aktivní minimálně do konce října, případně až do poloviny listopadu. "Stále je potřeba zdůrazňovat, že klíšťová encefalitida je onemocněním mnohem závažnějším než borelióza, s rizikem těžkých trvalých následků i rizikem úmrtí," řekla Ciupek. Lidé by tedy i nadále měli být obezřetní, používat repelenty nebo se nechat naočkovat. Lidem nad 50 let očkování hradí pojišťovna.

U lymské boreliózy hygienici letos zaznamenali vyšší čísla, nárůst však souvisí i se změnou způsobu hlášení tohoto onemocnění. Dosud je hlášeno 1459 lidí s boreliózou, loni ve stejném období to bylo 694. Lymská borelióza patří mezi nejčastější onemocnění přenášená klíšťaty. Onemocnění se projeví nejprve zarudlou kožní skvrnou se světlým středem. Většinu případů lze léčit antibiotiky, očkování je zatím nedostupné.

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