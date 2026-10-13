Díky švédským stolům v ZŠ v Brně-Kohoutovicích je dle radnice méně jídla v koši

Po zavedení stravování formou švédských stolů na Základní škole Chalabalova v brněnských Kohoutovicích výrazně ubylo jídla, které skončí v koši. ČTK to řekl místostarosta městské části Michal Velička (ODS). Nový model stravování škola zavedla od letošního září, jeho cílem je omezit plýtvání potravinami.
"Co mluvíme s rodiči a dětmi, tak si to pochvalují. Děti jsou vedené k tomu, aby si nabraly raději vícekrát. Přibyli nám noví strávníci z řad dětí, které tam doteď nechodily. Zřejmě budeme muset nějak posílit ten tým," řekl Velička.
Koncept švédských stolů je založený na tom, že si děti samy vybírají, co a v jakém množství si naberou. Zavedení nové formy stravování opírá škola o data, která ukazují, že bufetový způsob výdeje obědů dokáže snížit množství vyhozeného jídla o 20 až 30 procent, protože si děti většinou naberou jen tolik, kolik skutečně snědí. Širší nabídka ovoce, zeleniny nebo zdravějších variant jídla může pozitivně ovlivnit jejich jídelníček.
Množství vyhozeného jídla se podle Veličky mění podle toho, jaké jídlo je v nabídce a jak se "podaří". "Když jsem se na to já byl dívat, dříve to bylo nějakých 50 kilo v koši, teď je to třeba pět deset kilo," uvedl Velička.
Inspirací se pro Kohoutovice stala například základní škola v Boršicích u Uherského Hradiště nebo Waldorfská škola ve Znojmě. V příštím roce by si mohly oběd formou švédského stolu vybírat i děti na základní škole Pavlovská v Kohoutovicích.