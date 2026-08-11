Streetartista chodníkovými mozaikami vyzdobil Brno. O svolení radši nežádám, říká

  16:12
Sledovat Metro na Googlu
Když se objeví díra v chodníku, většina lidí ji obejde. Matěj Krajíček si nad ni sedne a začne ji vyplňovat střepy, dlaždičkami a sklíčky. V mnoha městech po něm zůstávají mozaiky, které baví kolemjdoucí i sociální sítě. V Brně jich zanechal sedm a chystá se na zvelebení koše před nádražím.
Mozaiku s nápisem „Tancuj!“ vytvořili streetartisté v Brně také na třídě Kapitána Jaroše. Autorem nápadu je Matěj Krajíček, podobně jako v dalších krajských městech. (srpen 2026)
Mozaika v chodníku s motivem draka před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí. Vytvořil ji s kolegy streetartový umělec Matěj Krajíček, podobně jako v dalších krajských městech. (srpen 2026)
Mozaika v chodníku s motivem draka před budovou stavební fakulty brněnského VUT. Vytvořil ji streetartový umělec Matěj Krájíček, podobně jako v dalších krajských městech. (srpen 2026)
Mozaika v chodníku s motivem draka před budovou stavební fakulty brněnského VUT. Vytvořil ji streetartový umělec Matěj Krajíček, podobně jako v dalších krajských městech. (srpen 2026)
Mozaiku s nápisem „Tancuj!“ vytvořili streetartisté v Brně také na třídě Kapitána Jaroše. Autorem nápadu je Matěj Krajíček, podobně jako v dalších krajských městech. (srpen 2026)
36 fotografií

Už zhruba týden si mohou brněnští pěší povšimnout na několika místech v Brně milého prvku. V neopravených dírách na chodnících v ulicí Veveří, na Mendlově náměstí, v parku Koliště a mezi Českou a Veveřím se objevili mozaiky z dlaždiček a sklíček, které mají podle jejich autora Matěje Krajíčka zobrazovat, jak by mohl vypadat legendární brněnský drak, kdyby se nejednalo o krokodýla.

„Streetart je hlavně způsob uvažování, kdy samotné tvorbě předchází několik důležitých kroků, zjistit si, kam jdu to tvořit, co to místo znamená, jak se tam chovají lidi,“ popisuje proces, který předchází samotné tvorbě.

Ze střepů a naštípaných dílků venkovních kachlí skládá do prasklin, výmolů a děr v chodnících obrazy lepené cementovým lepidlem. Celý obraz následně fixuje spárovací hmotou. A pak zbývá už jen nekonečné leštění.

Materiál si platí sám ze studentských brigád. „Občas mi lidi nějaké kachličky dali, abych je zrecykloval, že mají na půdě zbytky, nebo sbírám i vyřazené z hobbyshopů,“ popisuje shánění dlaždiček. Z opravování ulic svépomocí si odnáší otlačená kolena, záda i lokty, ale taky seznámení s novými lidmi; to, když se k partičce na čtyřech přidá někdo z kolemjdoucích.

Street art bez spreje. Mladý student mění vzhled města i pohled na pouliční umění

Někdo přihodí jen pár dílků, další se skupinkou zůstane třeba až do noci, skládání samotné se totiž často pořádně protáhne. „Dělali jsme si při skládání v Brně legraci, že každý den obědváme po půlnoci,“ popisuje časovou náročnost Krajíček. Materiály musí zaschnout, skládání samotné není na pět minut a občas sedí na chodníku do dvou do rána.

Umělec žijící v Pardubicích si svůj modus operandi při zvelebování chodníků otestoval podle svých slov v bezpečném prostředí v okolí fakulty umění v Ostravě, kterou studoval. Testem odvahy bylo dláždění ulice v centru, kde stvořil mozaiku přímo před policejní stanicí jako výsledný projekt své bakalářské práce.

Mladý umělec u jedné ze svých mozaik před pardubickou Ponorkou (22. července 2025)

„Ráno jsme tam přijeli a koukáme, že na místě se schází policisté, dohromady jich mohlo být tak dvacet,“ popisuje lehce adrenalinové zahájení působení na veřejnosti. Od uniformovaných strážců zákona se ale skupince pracující s dlaždičkami dostalo neformálního posvěcení. „Po prvních dvou hodinách přišli zkontrolovat, cože to tam vlastně děláme, a byli nadšení, že je to super“ vzpomíná Krajíček.

Za vším hledej ženu

Do jihomoravské metropole ale přivedla streetartistu jeho přítelkyně Simona, která s ním mozaiky i aktivně tvoří. „Dodělala letos bakaláře, opouštěla svůj brněnský byt a říkala, že si město zamilovala natolik, že by tu po sobě ráda něco zanechala,“ popisuje Krajíček. Mladý pár tak vedle stěhování krabic ze Simonina bytu stihl i vytvořit několik mozaik. „Lokality vybrala právě přítelkyně,“ prozrazuje výtvarník.

Běh ve spodním prádle, svíčková v kelímku. Otrlý mladík rád testuje hranice

Výsledná umělecká dílka vznikla i ve spolupráci se skupinou Game of yolo, se kterou plánují další projekt. Brňané se tak mohou těšit na další pouliční překvapení, tentokrát na tramvajovém ostrůvku u budovy hlavního nádraží, kdy se kolektiv plánuje koncem léta zaměřit na jeden z košů a přetvořit ho v mnohem třpytivější, lesklejší a sympatičtější verzi.

S Vojtěchem Tomanem z Game of yolo neboli Game of life, jak se uskupení také nazývá, se setkal prostřednictvím svého projektu Foschna, který se z komunitního projektu pár skejťáků rozrostl v eshop a pořadatele Foshna festu.

Líbí se vám chodníkové mozaiky?

celkem hlasů: 370

Nápis Tancuj, který uskupení sestavilo na třídě Kapitána Jaroše, se těší oblibě, kterou tvůrci rozhodně nečekali. Příspěvek ukazující proces tvorby třpytivého kousku chodníku má přes 50 tisíc lajků a skoro tři tisíce sdílení. „Lidé nám posílají videa, jak u našeho nápisu tancují,“ pochvaluje si tvůrce když jsou reakce v komentářích v drtivé většině pozitivní, sem tam se vynoří dotaz ohledně povolení pro podobný projekt ve veřejném prostoru.

Tvůrce si ale uvědomuje, že se pohybuje mírně na hraně. „Víme, jak to s úřady občas je, a kdybych vyžadoval oficiální svolení na začátku, myslím si, že by to trvalo x měsíců a pravděpodobně bych ho ani nezískal. Tak jsem se rozhodl to risknout. Díky správné komunikaci ale podle tvůrce lidé pochopili jeho záměr zvelebovat a opravovat,“ vysvětluje svůj postoj. Samotná města většinou mozaiky sdílejí na sociálních sítích a skoro se až chlubí.

22. července 2025

V domáckých Pardubicích už mu jedna mozaika stačila zmizet, když chodník v celé ulici opravili. „Nechci si přisvojit zásluhy, ale možná to zrychlilo proces, jelikož se jednalo o ulici přímo v centru, v historické části, a byla fakt ostuda, jak to vypadalo,“ popisuje Krajíček.

Co se oplétaček s úřady týče, zkušenost má právě jen z rodných Pardubic. Debata s městem se ale spíše týkala regulace než úplného zákazu. „Mým cílem opravdu není nikoho naštvat, nemám problém se případně domluvit na dalších realizacích,“ uvádí na pravou míru Krajíček.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody

Prodejna Tesco v obchodním komplexu Centro Zlín ve Zlíně-Malenovicích.

Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední Evropě a bankéři už oslovují možné kupce. Nejčastěji se v souvislosti s novými majiteli skloňují...

KVÍZ: Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!

Jídelní lístek, který obsahuje klasické pizzy, „pizzerty“ a nové inovace, jako...

Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším na světě a za pravou italskou pizzou i dalšími specialitami cestují lidé z celého světa. Myslíte si,...

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl kolem deváté hodiny požár uhašen, nedošlo k žádnému zranění. Strážníci teď budou zjišťovat příčinu...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho filmovou čtvrť. Jenže k dokonalosti to tady některá místa mají hodně daleko. Projděte se s námi...

Obluda mezi nádražími. Tam, kde řezali sovětské vagony, zastaví metro D nad rybníkem

Rozlehlá nástupiště připomínají dobu, kdy Krčí projížděly delší vlaky než dnes....

Pokud by se vyhlašovala anketa o nejošklivější nádraží v Praze, to v Krči by mělo určitě medaili. Místo ale už za pár let čeká obří proměna. Nový terminál propojí železnici s novou linkou metra D....

Rychlík na Blanensku srazil dva muže, jeden z nich střet nepřežil

ilustrační snímek

Rychlík u železničního přejezdu v Rájci-Jestřebí na Blanensku srazil dnes odpoledne dva muže pohybující se v kolejišti, jeden z nich střet nepřežil, druhý...

11. srpna 2026  20:23,  aktualizováno  20:23

Stížnosti na nepořádek spustily změnu. Praha 5 bude na úklidovou firmu přísnější

Pirátská kapela během předvolební kampaně na pražském Andělu (29. června 2026)

Praha 5 zpřísňuje kontrolu úklidu ulic. Reaguje tak na stížnosti obyvatel Smíchova, kteří si po změně úklidové firmy začali více všímat nepořádku ve veřejném prostoru. Nově budou pracovníci pořizovat...

11. srpna 2026  20:20

Vandalové zničili dveře hrádku Aichelburg v Krkonoších, je dočasně uzavřený

ilustrační snímek

Vandalové zničili dveře od lesního hrádku Aichelburg u Horního Maršova ve východních Krkonoších. Případ vyšetřuje policie. Než se podaří vyrobit nové dveře,...

11. srpna 2026  17:55,  aktualizováno  17:55

Vandalové zničili dveře hrádku Aichelburg v Krkonoších, je dočasně uzavřený

ilustrační snímek

Vandalové zničili dveře od lesního hrádku Aichelburg u Horního Maršova ve východních Krkonoších. Případ vyšetřuje policie. Než se podaří vyrobit nové dveře,...

11. srpna 2026  17:55,  aktualizováno  17:55

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kraj otevřel v Ostravě nové chráněné bydlení pro 12 klientů

ilustrační snímek

Moravskoslezský kraj vybudoval v Karasově ulici v Ostravě další pobytové sociální zařízení, ve kterém najde domov 12 klientů. Nové chráněné bydlení je určeno...

11. srpna 2026  17:19,  aktualizováno  17:19

RECENZE: Krvavější Euforie? Střepy ždímají poetiku American Horror Story, mají ale něco navíc

Seriál Střepy sází na neokoukané tváře.

Autor Amerického psycha Bret Easton Ellis se dal dohromady s úspěšným televizním tvůrcem Ryanem Murphym, jehož proslavily například seriály Plastická chirurgie s. r. o. nebo American Horror Story, a...

11. srpna 2026

Vlak na Blanensku srazil dva lidi. Jeden střet nepřežil, nehodu vyšetřuje policie

ilustrační snímek

Rychlík u železničního přejezdu v Rájci-Jestřebí na Blanensku srazil v úterý odpoledne dva lidi pohybující se v kolejišti. Jeden z nich střet nepřežil, druhý skončil v nemocnici se středně těžkým...

11. srpna 2026  18:32,  aktualizováno  18:51

Krajská galerie ve Zlíně představuje nejnovější tvorbu sochaře Ondřeje Olivy

KrajskĂˇ galerie ve ZlĂ­nÄ› pĹ™edstavuje nejnovÄ›jĹˇĂ­ tvorbu sochaĹ™e OndĹ™eje Olivy

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ode dneška představuje nejnovější tvorbu sochaře Ondřeje Olivy. Na výstavě pojmenované Abysslantis se autor opětovně...

11. srpna 2026  17:10,  aktualizováno  17:10

Výstava Těkání kostí představí v sedlecké katedrále tvorbu současných umělců

ilustrační snímek

Výstava Těkání kostí představí v podkroví katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v kutnohorském Sedlci tvorbu současných vizuálních umělců...

11. srpna 2026  17:06,  aktualizováno  17:06

Konec strašidelného domu. Architektka Jiřičná zahájila proměnu mrakodrapu v Ostravě

V Ostravě začala proměna zchátralého socialistického mrakodrapu. Autorkou nové...

Šťastnější éru má podle architektů, developera i vedení města před sebou někdejší nejvyšší obytná budova v České republice. Slavnostním poklepáním na základní kámen začala přestavba mrakodrapu...

11. srpna 2026  18:22

Nejdřív přijel vlak, pak se začaly dít věci. Lisovice ovládla kolona amerických trucků

Lisovice ovládly americké trucky a speciály.

Původně malou akci zaměřenou na podporu oslav 800 let Klobuk jízdami Podřipské střely proměnil nápad Muzea amerických veteránů JK CLASSICS v podívanou, na kterou budou Lisovice ještě dlouho...

11. srpna 2026  18:18

Plzeňský multižánrový letní Festival na ulici se letos přesune do DEPO2015

ilustrační snímek

V Plzni začne v pátek multižánrový Festival na ulici. Největší hudební přehlídka ve městě, která potrvá do 22. srpna, se letos kvůli rekonstrukci centrálního...

11. srpna 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×