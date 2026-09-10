Disident Bok nezíská příplatek k důchodu za omezení svobody v listopadu 1989

Autor: ČTK
  13:47aktualizováno  13:47
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Někdejší disident a signatář Charty 77 John Bok nezíská příplatek k důchodu za omezení svobody v listopadu 1989. Jeho kasační stížnost zamítl Nejvyšší správní soud, zjistila ČTK z úřední desky. Bok strávil během sametové revoluce čtyři dny, od 17. do 21. listopadu 1989, ve vazbě. Už dříve dosáhl soudní rehabilitace. Podle aktuálního verdiktu to však automaticky neznamená, že má nárok také na příplatek.

Zákon o soudní rehabilitaci z roku 1990 obsahuje různé odškodňovací mechanismy. Také stanovuje, že rehabilitovaní lidé mohou získat 15 korun k důchodu za každý měsíc vazby a výkonu odnětí svobody.

Česká správa sociálního zabezpečení Bokovi příplatek nepřiznala. Argumentovala tím, že účast na rehabilitaci automaticky nevytváří nárok na odškodňovací dávky. Zákon stanovuje i další podmínky. U osmdesátiletého Boka hrálo roli i to, že má celý rok 1989 započtený jako dobu zaměstnání, není tedy při výpočtu důchodu znevýhodněný.

"Z judikatury nelze dovodit žádné obecné pravidlo, podle něhož by rehabilitovaným osobám vznikl nárok na příplatek jako určitý 'bonus' či zvláštní formu odškodnění i v situaci, kdy je jim již doba pojištění v rozhodném období plně započtena. Opačný výklad by byl naopak v rozporu se smyslem a účelem zákona o soudní rehabilitaci," stojí v rozsudku senátu s předsedou Tomášem Rychlým.

"Ze správního spisu vyplývá, že v roce 1989 bylo stěžovateli započteno jako doba zaměstnání všech 365 kalendářních dnů v tomto roce, což stěžovatel nepopírá. Stěžovatel se však mylně domnívá, že toto není relevantní. Takto však opomíjí smysl a účel citované právní úpravy," uzavřel soud, proti jehož rozhodnutí lze ještě podat ústavní stížnost.

Bok před rokem 1989 čelil perzekuci kvůli politickým názorům, pracoval v dělnických profesích. Na konci roku 1989 vedl ochranku Václava Havla, později pracoval v kontrarozvědce. V roce 1994 založil Spolek Šalamoun, který upozorňuje na možná pochybení justice.

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