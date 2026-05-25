Divadelní svět Brno má za sebou rekordní ročník, přišlo 15.000 lidí

Festival Divadelní svět Brno má za sebou rekordní ročník. Hlavní program navštívilo 15.000 lidí, tedy o 4000 více než loni. Festival také zdvojnásobil tržby, které přesáhly hranici šesti milionů korun, informoval dnes v tiskové zprávě za organizátory Petr Novák. Hlavní část přehlídky začala 12. května, skončila v neděli.
Velký podíl na letošní návštěvnosti má nizozemský taneční soubor Nederlands Dans Theater, který třikrát vyprodal Janáčkovo divadlo. Plné hlediště si opakovaně připsalo také Divadlo bratří Formanů. Představení Má vlast uváděli "Formani" v Janáčkově divadle, Ptačí sněm v šapitó v Komárově. Přijely také soubory ze Slovenska, Polska nebo Maďarska.
"Mimo zahraniční programovou nabídku festivalu se nám daří naplňovat a rozvíjet další zahraniční spolupráce, které nejsou pro běžného diváka viditelné. Jedná se o festivalový program pro profesionály, který tvoří setkání i diskuse. Daří se nám tak navazovat nové zahraniční umělecké i neumělecké spolupráce, které festivalu otvírají nové příležitosti v jeho rozvoji a posunu významu na evropské festivalové mapě," uvedl ředitel festivalu Martin Glaser.
Program festivalu završí dva výjezdy mimo Brno. Cílem prvního z nich je otáčivé hlediště v Českém Krumlově, kde zájemci zhlédnou představení Herkules. Další výjezd zamíří do Vídně na festival Wiener Festwochen, konkrétně na inscenaci opery Richarda Wagnera Parsifal v režii Susanne Kennedyové.