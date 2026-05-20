Divadlo Feste chystá pro zchátralý dům novou divadelní hru Hlad

Brněnské Divadlo Feste v pátek poprvé uvede novou hru spisovatelky Kláry Vlasákové nazvanou Hlad. Dějištěm komorního činoherního představení bude zchátralý dům v Čelakovského ulici v Brně-Židenicích, kde Feste momentálně působí. Inscenace tvoří součást dramaturgického cyklu Příběh levice 2026, informoval ČTK ředitel divadla Jiří Honzírek.
Hra vznikla přímo pro Feste. "Od začátku jsem chtěla psát o vypjaté situaci, o skupině lidí vytržených z běžnosti a vystavených velkému tlaku, kterým jde o všechno. Zajímalo mě, co jsou lidé schopni obětovat pro úspěch, pro pocit uznání nebo pro představu, že konečně někam patří," uvedla autorka.
Hlad podle Vlasákové začíná skoro jako komedie nebo lehce absurdní firemní hra, ale postupně se láme do hororu. "Během psaní mě fascinovalo právě to, že se pod relativně banální situací začne otevírat něco mnohem temnějšího, existenciálnějšího a vlastně i mytičtějšího," doplnila Vlasáková.
Inscenace stojí na hereckých výkonech. Divadlo Feste, které nemá vlastní soubor, tentokrát přizvalo Martinu Tomanovou z Horáckého divadla v Jihlavě, Petra Bláhu z Národního divadla Brno a Daniela Možnara, jenž působí na pražské nezávislé scéně.
Dramaturgie Feste se letos zabývá politickou a filozofickou levicí. “Hlavním prostředkem pro naše bádání a experimentování bude příběh. Příběh konkrétního člověka, příběh sociální skupiny, příběh politické strany, příběh státu, příběh trendu, příběh diskursu. Budeme na příběhovost klást silný důraz, nejde nám o prezentaci tezí nebo hotových postojů, jde o hledání smyslu politické levice," popsal Honzírek.