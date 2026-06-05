Dívka chtěla vraždit spolužáky, policie případ kvůli jejímu věku odložila

Podrobnosti o tom, jakým způsobem se dívka chystala zabíjet, škola ani policisté vzhledem k jejímu věku nezveřejnili.
„Díky zjištěným informacím, úzké spolupráci rodičů, lékařů a školy se podařilo zabránit možnému dokonání činu a ani nehrozilo bezprostřední nebezpečí,“ napsali tehdy policisté na síti X.
Ředitel školy Andrej Pavlíků vyzdvihl, že se tragédii podařilo zabránit díky „dobře nastaveným mechanismům.“
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Vražednému útoku zabránily podle ředitele dobře nastavené mechanismy
Policisté případ vyšetřovali jako vraždu ve stadiu přípravy. „V rámci prověřování byly zadány znalecké posudky z oboru zdravotnictví, které byly v minulých dnech dokončeny a doručeny. S ohledem na věk dítěte bylo trestní stíhání v souladu se zákonem odloženo pro nepřípustnost trestního stíhání,“ sdělil nyní policejní mluvčí Pavel Šváb.
Doplnil, že spisový materiál bude prostřednictvím krajského státního zastupitelství postoupen soudu pro mládež, který může rozhodnout o uložení výchovného opatření. Bližší informace policisté vzhledem k tomu, že podezřelá je mladší patnácti let, neposkytli.
Základní školou Vančurova loni v únoru otřásal také případ hromadné šikany jedné z žaček, kterou zachytilo video. Ředitel Pavlíků tvrdil, že oba incidenty spolu nijak nesouvisely, protože vražedné plány žačky byly odhaleny už dříve a v únoru se teprve začaly řešit.
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6. února 2025