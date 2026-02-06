Na svahu u silnice stojí holčička, zburcoval řidič policii. Výjezd dopadl překvapivě

Pomoct děvčeti v nesnázích vyjížděli ve čtvrtek brzy ráno jihomoravští policisté. U silnice nedaleko Pozořic na Brněnsku je viděl stát řidič, který tudy kolem čtvrté ráno projížděl. Na stejném místě byla dívka i o hodinu později, kdy kolem projížděla přítelkyně prvního šoféra. Muž proto zalarmoval policii, situace ale byla klidnější, než se na první pohled zdálo.

Figurína dívky u silnice zmátla řidiče. | foto: Policie ČR

Dívku s batohem na zádech stojící na svahu u silnice a ohlížející se po autech řidič i šoférka spatřili nejspíš na poslední chvíli. V tu dobu totiž byla ještě tma. Ani jeden z nich netušil, jak se tam v tak brzkou dobu mohla ocitnout a odkud kam se vydala.

„Policisté proto okamžitě vyrazili na místo,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.

Po pár minutách bylo však jasno, že si děvče na místě ještě nějakou dobu postojí. „Jedná se totiž o figurínu, která má působit na řidiče, aby jeli opatrně,“ vysvětlil mluvčí.

Dopravní značky zamrzly v éře páry a klobouků. Dali jsme jim novou moderní podobu

Plastová cedule je na místě jen krátce, řidiče tak překvapila a zapůsobila na ně i jinak, než jaký byl záměr jejích tvůrců.

„I když se jednalo o marný výjezd s úsměvným rozuzlením, nelze se na volajícího zlobit. Nebyl lhostejný k dítěti, které mohlo být v nesnázích,“ dodal Chaloupka.

