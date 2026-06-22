Dívka z autobusu, který na Břeclavsku smetlo tornádo, má dosud zdravotní potíže

Autor: ČTK
  16:03aktualizováno  16:03
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Když před pěti lety prošlo jižní Moravou ničivé tornádo, cestovala tehdy čtrnáctiletá Silvie Hromková autobusem z Hodonína domů. Větrný vír smetl autobus ze silnice, několikrát ho převrátil a Silvie zůstala zaklíněná uvnitř. Zdravotní následky ji trápí dodnes, řekla letošní maturantka v rozhovoru ČTK.

Vrtulník rakouské záchranné služby dopravil dívku po nehodě do nemocnice ve Vídni, po týdnu ji přepravili do Brna. Utrpěla několik zranění, ale nejvážněji poraněné měla nohy. Levá noha byla v horším stavu, měla v ní přerušený nerv.

"Bohužel stav mojí levé nohy se v poslední době dost zhoršil, je v podstatě od kolena dolů ochrnutá. Přitom první rok a půl po tornádu se noha zlepšovala, zvládla jsem udělat pohyb kotníkem, i s prsty jsem mohla lehce pohnout. Po třech letech se to ale obrátilo a noha se začala zhoršovat. Noha je víc bolestivá a také náchylná na zranění i odřeniny a špatně se hojí. Zkrátily se mi v ní šlachy, proto nedošlápnu na celou patu, musím mít boty s vysokou podrážkou," popsala potíže Silvie Hromková.

I přes zdravotní problémy letos zakončila studium střední školy maturitou a je přijatá na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně.

"Nejsem člověk, který by plnil všechno, co doktoři doporučují. Jsem hodně aktivní, pořád někam chodím. Cestování mám moc ráda, ale teď, když je léto a hrozí bouřky, tak neustále hlídám radary bouřek. Když mám někam jít nebo jet a blíží se bouřka, tak raději nikam nejedu. Tomuhle strachu moc nepomáhá, že letos už v Česku potvrdili pět tornád," poznamenala Hromková.

Cestovat do zahraničí je ale zvyklá odmalička a ani strach z bouřek ji od cestování neodradil. "Od tornáda ale za každou maličkostí hledám nějaký problém, uvažuji, co by se mohlo stát. Je pak jedno, jestli jde o cestu letadlem nebo jízdu na kole," doplnila.

Tornádo si v roce 2021 na Břeclavsku a Hodonínsku vyžádalo šest životů. Poničilo přes 1200 domů, z toho asi 200 muselo jít k zemi. Tornádo mělo rychlost přes 300 kilometrů za hodinu. V některých obcích dosáhlo až čtvrtého stupně, silnější předtím v Česku nikdy nebylo.

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