Šampaňské? Ne, české medaile se slaví divokým pivem. První lahev vznikala pět let

  17:12aktualizováno  17:12
Obrázek oslavujícího sportovce s vybuchující lahví šampaňského v ruce není ničím novým. Letošní oslavy českých olympijských medailistů se však vymykají. Ve vinných lahvích se totiž skrývá „divoké“ pivo z Břeclavska, které bylo vybráno speciálně pro zimní hry v Itálii. Netypický nápoj, který si zamilovali hlavně v zahraničí, pochází od sládkové Jitky Ilčíkové.
Jitka Ilčíková vaří ve svém pivovaru Wild Creatures na Břeclavsku lambik, tedy...

Jitka Ilčíková vaří ve svém pivovaru Wild Creatures na Břeclavsku lambik, tedy spontánně kvašené pivo. To vzniká „na divoko“ a svou kyselostí připomíná sekty. | foto: Wild Creatures

Jitka Ilčíková vaří ve svém pivovaru Wild Creatures na Břeclavsku lambik, tedy...
Jitka Ilčíková vaří ve svém pivovaru Wild Creatures na Břeclavsku lambik, tedy...
Jitka Ilčíková vaří ve svém pivovaru Wild Creatures na Břeclavsku lambik, tedy...
Jitka Ilčíková vaří ve svém pivovaru Wild Creatures na Břeclavsku lambik, tedy...
7 fotografií

Se spontánně kvašeným pivem, kterému se říká lambik, se Ilčíková poprvé setkala v roce 2006, kdy pracovala jako finanční analytička. Stalo se tak na pracovní cestě v Belgii, odkud tento druh nápoje pochází. „V lambiku jsem spatřila dokonalou synergii dvou světů – piva a vína. Víno k Mikulovu, kde žiji, patří. I naše rodina jej vyráběla, takže jsem k němu vždy měla blízko,“ popisuje Ilčíková.

Myšlenku, že by mohla pivo sama vařit, ale začala rozvíjet mnohem později. Když byla v roce 2011 na mateřské dovolené se svou dcerou, přišel za ní manžel s nápadem založit vlastní pivovar.

Od návrhu vyrábět právě lambik ji okolí zpočátku odrazovalo. „Manžel, který je vinařským technologem, mi vyjmenoval důvody, proč lambik v Česku vyrábět nejde. Chuť tyto překážky překonat mě paradoxně motivovala,“ sděluje Ilčíková a přiznává, že kdyby tehdy věděla, co všechno ji čeká, nejspíš by do toho vůbec nešla. „Pro výrobu lambiku v Česku se mohl rozhodnout jen někdo, kdo o tom nic neví,“ směje se.

V Českém domě je jednoznačně nejlepší pivo, slýchají zastoupené minipivovary

Stejně jako u běžného piva se u lambiku uvaří mladina ze sladu, vody a chmele. Ta se následně nechá ochladit v otevřeném prostoru, kde ji namísto laboratorně separovaných kvasinek osídlí kvasinky a bakterie z okolí, které na mladinu působí spontánně. Pivo tak vzniká „na divoko“ za obtížně kontrolovatelných podmínek a na rozdíl od klasického piva následně zraje v dřevěných sudech i několik let.

První zakázka přišla z USA

Přirozeně menší kontrola nad průběhem si u Ilčíkové, zejména na začátku, vybírala svou daň. Několik sudů tak skončilo „v kanálu“. Jelikož neměla s pivovarnictvím žádnou předchozí zkušenost, vše se musela naučit sama.

„Učila jsem se od kolegů ze zahraničí, kteří se výrobě spontánně kvašeného piva již věnovali. Pomohly i zkušenosti mého manžela,“ přibližuje Ilčíková. Manžel Libor souběžně vařil v jejich pivovaru Mamut v Mikulově klasické ležáky.

Cesta k první lahvi lambiku nakonec milovnici piva trvala pět let. „Bylo pro mě důležité, aby výroba piva byla perfektně zvládnutá. Aby do ní nemohla vstoupit žádná nahodilost. Zkrátka, aby z pivovaru odešel dokonalý produkt,“ vysvětluje, proč na svá piva nespěchá.

Jitka Ilčíková vaří ve svém pivovaru Wild Creatures na Břeclavsku lambik, tedy...

Ke kontrole produktů v současnosti využívá vlastní chuťové buňky vytrénované z pivních soutěží, kde vystupuje jako porotkyně. Se smíchem dodává, že porozumění chuti nevychází tolik z vypití velkého množství, ale spíš ze zkušenosti s širokou škálou chutí. Znalost chuťového profilu je pro výrobu divokého piva zásadní – v jednotlivých fázích totiž pivo chutná různě a je třeba umět poznat, zda se něco nepokazilo. Výsledný produkt je zároveň testován i laboratorně.

Když v roce 2016 Ilčíková otevřela druhý, již zcela vlastní pivovar Wild Creatures v Dolních Dunajovicích, vyráběla divoké pivo jako jediná v Česku.

„V zemi, kde většina lidí spontánně kvašená piva nezná a nikdy je neochutnala, bylo největším problémem dostat se do povědomí a zaujmout,“ přibližuje českou realitu, ve které většina milovníků piva fandí především ležákům. První zakázku tak nakonec získala ze Spojených států, dnes jsou její piva žádaná například v Belgii, Norsku, Číně či Japonsku.

Prospěšná konkurence

Divoké pivo se od ležáků zásadně liší nejen způsobem výroby, ale i chutí, která svou kyselostí připomíná spíš sekty. „Tyto ‚pivní sekty‘ mají díky použité metodě velmi široké chuťové spektrum a lze je navíc kombinovat s různým ovocem – od hroznů, malin až po třešně,“ představuje sládková.

Právě proto, že lidé si chuť piva spojují hlavně s ležáky, je pro ně lambik často překvapivý. „Někteří se pro něj nadchnou okamžitě, jiní si na jeho chuť musí teprve zvyknout. Občas musím vysvětlovat, že i takto skutečně může pivo chutnat,“ říká Ilčíková.

Jižní Morava navazuje pivní diplomacii s papežem, předá mu speciál uvařený v klášteře

„Pivní sekt“ je podle ní obecně svěžím nápojem, v němž každý doušek vybízí k dalšímu napití, a zároveň se dobře kombinuje s jídlem. Pivovar Wild Creatures tak vyváží své lahve ve vinném stylu i do michelinských restaurací. „Například v jednom podniku ve Francii pivo podávají místo vína, což vnímám jako velký úspěch,“ pochvaluje si podnikatelka.

Úspěchem je i rostoucí zájem ze strany Čechů, který se odráží i v nárůstu českých výrobců spontánně kvašeného piva. „Když je člověk na trhu sám, může se to zdát jako výhra, ale růst komunity nadšenců, vzájemná výpomoc a inspirace mezi výrobci jsou mnohem cennější,“ kvituje Ilčíková spolupráci s dalšími pivovarníky.

Pro oslavy bylo třeba upravit tlak v lahvích

Ze srdečné spolupráce vzešla i limitovaná řada piva pro zimní olympijské hry. S nápadem vytvořit sto jedinečných lahví přišli za Ilčíkovou z Budějovického Budvaru společně s Terezou Pospíšilovou z pražského pivního baru Pult. „Zájem velkého výrobce o takto okrajový typ piva je vzácný. Ukazuje to, jak moc v Budvaru svět piva a jeho pestrost milují,“ vyzdvihuje Ilčíková.

Nejlepší pivo je chiméra. Nedá se ho přepít, říká proslulý sládek Hauskrecht

Společně vybrali pivo doplněné o hrozny svatovavřinecké odrůdy. Finální nápoj je perlivý a svěží s vinnými tóny. Ilčíková zároveň zajistila, aby měl požadované vlastnosti. Bylo nutné upravit tlak v lahvích tak, aby při oslavách efektně vystřelily podobně jako klasické šampaňské, což obnášelo precizní matematickou práci. „Podle ohlasů, které se ke mně dostaly, všechno dobře dopadlo,“ směje se autorka olympijského piva.

Ačkoli ji dříve ani nenapadlo o něčem takovém uvažovat, dostat své pivo na olympiádu pro ni bylo splněným snem. Její „sekt“ je k dostání pouze v Českých Budějovicích na olympijském festivalu, v Praze v Pultu a v Českém domě v Miláně, kde si ho kromě fanoušků užívají i čeští medailisté. Výhradně na jejich počest se pivo z mikulovských sklípků otevírá. Jednu láhev podepsanou českými olympioniky autoři darují na charitu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Trenéři Ondřej Pavelec a Tomáš Plekanec během tréninku českého týmu

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Lukáš Dostál s trenérem Ondřejem Pavelcem na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražské metro pod lupou: Které vlaky tu jezdily, které skončily ve šrotu a co přijde dál

Celodenní vystavení souprav na zhlaví Depa Kačerov u příležitosti 50. výročí...

Po kolejích pražského metra se postupně prohánělo už pět různých typů souprav, ten poslední začal jezdit už před více než čtvrt stoletím. Do podzemí se však podívaly jen čtyři z nich. Dnes cestující...

Král chlebíčků z Příkopů. Před 165 lety se narodil Josef Lippert. Kam do lahůdek vyrazit dnes?

Lahůdky z Příkopů dobyly Prahu

Nejen Praha si dnes připomíná výročí narození muže, který změnil způsob, jakým se ve městě jedlo „na stojáka“. Josef Lippert se narodil 10. února 1861 a jeho jméno se už na přelomu 19. a 20. století...

Výhra s Dánskem, nebo konec. Čeští hokejisté rozehráli nejdůležitější zápas olympiády

Český hokejový tým mužů na ZOH 2026.

Čeští hokejisté vstoupili do osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku s pozměněnými útoky a jasným cílem – postoupit do čtvrtfinále. Dánský soupeř bude kousat, ví český nároďák.

17. února 2026  17:16

Šampaňské? Ne, české medaile se slaví divokým pivem. První lahev vznikala pět let

Jitka Ilčíková vaří ve svém pivovaru Wild Creatures na Břeclavsku lambik, tedy...

Obrázek oslavujícího sportovce s vybuchující lahví šampaňského v ruce není ničím novým. Letošní oslavy českých olympijských medailistů se však vymykají. Ve vinných lahvích se totiž skrývá „divoké“...

17. února 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Janáčkova filharmonie Ostrava třikrát zahraje v opavském kostele svatého Václava

ilustrační snímek

Janáčkova filharmonie Ostrava (JFO) letos hned třikrát vystoupí v opavském kostele svatého Václava. V květnu, červenci a v říjnu tam zazní například hudba...

17. února 2026  15:27,  aktualizováno  15:27

V Pardubickém kraji v posledních letech roste počet letních kin

ilustrační snímek

V Pardubickém kraji v posledních letech přibývá kin s venkovním provozem. Zatímco v roce 2013 bylo v regionu sedm letních biografů, předloni už 48. Mírně...

17. února 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Evka, Evka! Adamczyková slavila s fanoušky na festivalu „nejzlatější stříbro“

Stříbrná olympionička a snowboardistka Eva Adamczyková dorazila v úterý na...

Tolik fanoušků chtělo přivítat stříbrnou medailistku ze zimních her Evu Adamczykovou na olympijském festivalu v Českých Budějovicích, že se ani zdaleka nevešli do olympijského domu....

17. února 2026  16:02,  aktualizováno  16:53

Silničáři v hradeckém kraji spotřebovali stejně posypu, kilometrů najeli více

ilustrační snímek

Silničáři v Královéhradeckém kraji v současné zimní sezoně najezdili v meziročním srovnání o šest procent kilometrů více, přičemž posypu spotřebovali zhruba...

17. února 2026  15:09,  aktualizováno  15:09

Šumperské divadlo uvede komedii o české historii podané optikou nohejbalistů

ilustrační snímek

Šumperské divadlo uvede tuto sobotu v premiéře autorskou komedii Kdo neskáče, není Čech. Inscenace groteskní formou přiblíží divákům českou historii, nahlíží...

17. února 2026  15:04,  aktualizováno  15:04

Starší než pyramidy. Unikátní kmen se z japonského Expa vrátil na severní Moravu

Slavnostní odhalení dubového kmene nazvaného Eridanus, jehož stáří přesahuje 6...

Vzácný exponát připomínající dobu, kdy vznikaly první civilizace, získalo do svých sbírek Muzeum Třineckých železáren a města Třince. Návštěvníci si v něm mohou nově prohlédnout částečně zkamenělý...

17. února 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

Z náklaďáků padal led a autům rozbil čelní skla. Po jednom řidiči pátrá policie

Při nehodě v obci Verdek led padající z náklaďáku zasáhl osobní auto Dacia,...

Dvě nehody zaviněné ledem padajícím z nákladních aut se staly na Jičínsku a Trutnovsku. Ledové projektily zasáhly čelní skla u projíždějících osobních aut, jednomu řidiči kusy skončily až na palubní...

17. února 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Muzea na Vysočině připravují na jaro vzdělávací akce, budou v Třebíči i H. Brodě

ilustrační snímek

Muzeum Vysočiny Třebíč otevře 24. února jarní cyklus přednášek. Přiblíží nerealizované třebíčské stavby, přírodu Podyjí nebo osobnost Tomáše Bati a působení...

17. února 2026  14:56,  aktualizováno  14:56

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ukrajinských studentů na zlínské univerzitě přibylo, počet se ztrojnásobil

ilustrační snímek

Ukrajinských studentů na zlínské Univerzitě Tomáše Bati (UTB) v posledních letech přibylo. Zatímco před vypuknutím války jim tam studovalo přibližně 50, nyní...

17. února 2026  14:54,  aktualizováno  14:54

Ukrajinské rodiny nyní podle Antonové z Vesny potřebují totéž co české

ilustrační snímek

Ukrajinské rodiny, které uprchly ze své země kvůli ruské invazi v únoru 2022, mají nyní v podstatě stejné potřeby jako ty české. Zahrnují kvalitní bydlení,...

17. února 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.