Zatímco někteří místní ho berou jako vítané zpestření každodenních procházek, jiní se obávají, aby se zdánlivě neškodné soužití nezměnilo v nebezpečné setkání.
Poprvé si Karla lidé všimli už v červnu, kdy se v jednom z parků poblíž Vysokého učení technického pohyboval ještě s dalším divočákem. Ten dostal jméno Franta. Zatímco jeho parťák se od té doby z veřejného prostoru vytratil, Karel v okolí zůstal a postupně se stal takřka místní atrakcí.
„Karel nepředstavuje takové nebezpečí, jako kdyby to byla bachyně. Tam potom hrozí nebezpečí zejména třeba pejskařům,“ osvětluje myslivec Lubomír Chylík. „Ale obecně je letos zatím divočáků míň než před rokem,“ dodává.
|
Žaludy v lese už sežrali, divočáci tak hledají potravu mezi brněnskými paneláky
Od té doby se sociální sítě medláneckých obyvatel plní fotografiemi a příspěvky dalších lidí, kteří na osamoceného kance narazili. Karel se stal tématem místních diskusí, a někteří ho dokonce přirovnávají k proslulému losovi Emilovi, který si letos získal pozornost lidí napříč republikou. Karel je zatím podle dostupných informací neškodný. Část obyvatel proto jeho přítomnost bere s nadhledem a zvířete se zastává.
Výskyt divokých prasat hlásily ale i další městské čtvrti. „Zaznamenáváme tyto případy zejména v těch okrajových částech města, které se vyskytují poblíž lesa, jako jsou Bosonohy nebo třeba Bystrc,“ vysvětluje mluvčí Městské policie Brno Jakub Ghanem.
„Většinou stihne prase utéct ještě předtím, než na místo dorazí hlídka. Doposud nepředstavují problémy ani pro silniční provoz,“ dodává.
Když na Karla nebo nějakého z jeho parťáků lidé narazí, měli by si ovšem dát pozor a nepřibližovat se k němu. „Ideální je ho pozorovat z nějakého bezpečného místa, například balkonu. Pokud by se zvíře cítilo ve stresu, mohlo by představovat nebezpečí,“ radí Ghanem.
Město řeší, co s ním dál
Přítomnost divočáků není v Medlánkách úplnou novinkou. Podle starosty Michala Marka se do městské části dostávají z oblasti Kuřimské hory, kde jsou přemnožení. Podobné zkušenosti mají také obyvatelé Ivanovic nebo Komína. V okolí se podle starosty pohybuje jeden až dva kusy.
Sám Marek se s Karlem setkal zatím jednou. Přestože kanec dosud nikomu neublížil, jeho přítomnost ve městě nepovažuje za ideální. Radnice proto jedná s myslivci o možném řešení. Jednou z variant je odchyt a přemístění zvířete do obory, kde by ho lidé mohli dál pozorovat, tentokrát ale v bezpečné vzdálenosti za plotem.