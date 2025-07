DNA s vizí

Na začátku stáli dva. Lékaři, manželé. Kliniku Repromeda vedli Kateřina Veselá a Jan Veselý od počátku s jasnou vizí – vytvářet prostor, kde se věda a zkušenosti protnou s empatií. Kombinace odborné preciznosti a hlubokého lidského porozumění formovala nejen směr Repromedy, ale i způsob, jakým dnes mluvíme o neplodnosti. Po loňském náhlém odchodu MUDr. Jana Veselého zůstalo ticho, ale silný odkaz.

Dnes po boku Kateřiny stojí dcera Tereza Agáta, která do příběhu Repromedy vnáší nové barvy a jazyk současného světa.

Dvě generace, dvě energie, jeden směr. Cesta, která začíná tam, kde jiní často končí: u naděje.

Repromeda je klinika, která od svého vzniku formovala podobu české reprodukční medicíny a dodnes je špičkovým lídrem v oblasti asistované reprodukce. Vzpomenete si, kdy jste poprvé cítila, že netvoříte jen léčebné zařízení, ale místo, které má přesah a mění společenský dialog?

Kateřina: Odpovědět na tohle vyžaduje trochu zdravého sebevědomí – tak snad ho mám. (úsměv) Nikdy jsem se nebála jít proti proudu, pokud mě tak intuice vedla. Docela brzy mi došlo, že nemá smysl čekat na šance zvenčí. Je potřeba si je vytvářet. Obklopuje mě tým lidí, kteří můj obraz budoucího vývoje reprodukční medicíny a genetiky v zásadních rysech rovněž sdílejí. A v tom je obrovská síla.

Kateřino, vy jste byla jednou z prvních, kdo veřejně mluvil o genetické prevenci a její etice ještě v době, kdy se o IVF spíš mlčelo. Co vám dává sílu jít proti proudu a co vás nutí nepřestat?

Kateřina: V každém medicínském oboru je dědičnost hlavní příčinou řady onemocnění. Mezi top 10 nejdražšími diagnózami, za jejichž léčbu zdravotní pojišťovny vynakládají doslova miliardy, je drtivá většina právě tzv. vzácných dědičných onemocnění. Jelikož jsou dědičná, jsou preventabilní pomocí preimplantačního genetického testování. Jsou zde ale i jiné obzory prevence – možnost testování rizikových vloh pro velmi závažná onemocnění, jako je např. Alzheimerova choroba nebo dědičná nádorová onemocnění. Dnes jsou již identifikovány geny, které zásadně předurčují, zda máme k takovým nemocem rizikové vlohy. Pokud ano, můžeme změnit svoje chování, životní styl. Medicína jde kupředu, zanedlouho budeme moci při rizikové variantě dostat zavčas léky, které mohou zcela zásadně průběh onemocnění zvrátit a nástup závažných příznaků o řadu let oddálit. To mi dává obrovský smysl. Nebudeme žít věčně, ale můžeme žít déle, aktivněji a kvalitněji.

Věda bez empatie může být brilantní, ale slepá. Vy si držíte vlastní genetickou laboratoř i výzkumný tým. Co je podle vás největší síla vědy a kde naopak začíná její stín, pokud ztratí kontakt s člověkem?

Pozice vědy v Repromedě je opravdu silná. Máme tři vědecko-výzkumná oddělení - pro genetiku, embryologii a reprodukční medicínu. Jako privátní klinika nedosáhneme sami na granty, ale spolupracujeme s řadou akademických institucí – od Karlovy univerzity přes Masarykovu až po Akademii věd. Zapojujeme studenty, podporujeme nové talenty. To, co v laboratoři vyvineme, přetavujeme do metod, které konkrétním lidem umožňují splnit si sen o zdravém dítěti. To je pro mě smysl vědy. Nejen publikace, ale přímý dopad na lidský život.

Stále zůstáváte rodinnou klinikou bez zahraničního investora. Co vám to umožňuje a co to občas komplikuje?

Kdybychom vpustili investora nebo zařízení prodali, tohle všechno už by nebylo možné. Investor přemýšlí jinak – dívá se na čísla, ne vždy na hodnoty. Nabídek jsme měli spoustu. Ale pokaždé, když to začalo být reálné, jsem si uvědomila, že bych nebyla šťastná. Znám kolegy, kteří prodali – většina z nich přizná, že mají víc peněz, ale méně radosti. Člověk by nikdy neměl říkat nikdy. Ale pokud se na nás nesnese nějaká „černá labuť“, není to v dohledném plánu.

Dnes stojíte ve vedení kliniky dvě, matka a dcera. Co je podle vás výhodou mezigeneračního tandemu? A kdy přichází naopak ke slovu pnutí nebo střet perspektiv?

Tereza Agáta: Někdy je to jako jet na dvojkole, kde jedna z kopce brzdí a druhá šlape. (smích) Každá máme svůj styl, koukáme na věci z jiných perspektiv, občas si připadáme jako z jiného světa… ale právě v tom je naše síla. Síla Repromedy. Věci si říkáme naplno, nemáme filtr, takže někdy je to velký třesk, jindy obrovská úleva.

Kateřina: Tereza Agáta sem vnesla téma tandemu, které krásně vystihl už Jerome Klapka Jerome. (smích) Ale byla to právě ona, kdo to v práci elegantně vyřešil – začala mi říkat „Katko“. Tím jasně oddělila náš rodinný vztah od toho pracovního. A doma jsem pak zase babi a mami. S vnučkami Jasmínkou a Jenůfkou, malým Frederikem Janem, který nám připomíná dědečka zakladatele Honzu, i synem Kryštofem jsme pořád tak nějak kompletní.

Kliniku dnes vedete bez mužského elementu. Jaký tón má podle vás čistě ženské vedení?

Tereza Agáta: Řekla bych, že ženské vedení je jako dobře řízená domácnost. Je potřeba vědět, kdy uklidit chaos, kdy věci nechat plynout, kdy někoho obejmout a vyslechnout a kdy zavelet. Pracuji hodně s empatií. Neznamená to ale „měkkost“, spíš schopnost vidět věci v širším kontextu vztahů, potřeb a emocí.

Kateřina: Já bych řekla, že muže ve firmě k tomu vedení docela hodně pouštíme. (smích) Mně se s muži odjakživa pracovalo dobře a nehroutila jsem se z toho, že jsem žena, i když v dřívějších dobách to v některých oborech byl handicap.

Váš vztah je silně osobní i pracovní zároveň. Co vás na té druhé nejvíc inspiruje a co vás naopak někdy překvapí natolik, že musíte přehodnotit vlastní názor?

Tereza Agáta: Obdivuju, že máma má neskutečně pevný směr. Z ničeho se nehroutí. Je schopná dělat nepopulární rozhodnutí, i když se to zrovna nikomu nelíbí, a přitom to skoro vždy dopadne dobře. A někdy mě překvapí, že je dál, než jsem si myslela – v tom, jak přemýšlí o vývoji oboru, nových metodách, i o tom, kam chceme jít jako značka.

Kateřina: Tereze Agáta je opravdu velký manažerský talent. Srdcař a pracant současně. Má skvělé organizační schopnosti. Je jako dobře vyvážené jídlo. V základu cítím některé moje zásadité vlastnosti lehce okyselené vlastnostmi jejího otce, bylinně okořeněné znalostmi z oborů, které vystudovala, lehce oslazené její přirozenou lidskostí a opepřené přiměřenou rozhodností. (smích)

Terezo Agáto, vy jste do Repromedy přinesla jazyk značky, strategii a empatii současného světa. Jak se mluví o tématech, jako je neplodnost nebo genetické testování tak, aby tomu rozumělo srdce i rozum?

Tereze Agáta: Je to balanc. Neplodnost není jen diagnóza, jsou to obrovské emoce. Komunikace musí být jasná, citlivá, odborně přesná, ale zároveň polidštěná, aby to laik pochopil. Náš marketingový záběr je ale ohromně široký. Řešíme také komunikaci genetické laboratoře, snažíme se obsáhnout i téma reprodukční prevence, ale máme třeba i vlastní e-shop s „repromedím“ merchem. Občas hledám projekty, kde si můžeme i s kolegyněmi trošku „ulítnout“.

Celý magazín

Mateřství je ve vašem příběhu všudypřítomné, jako téma, jako práce i jako osobní zkušenost. Paní doktorko, vy sama jste matkou dvou dětí, Terezo, vy máte tři, z toho teď čerstvě miminko. Jak vás vlastní zkušenosti formovaly jako lídry, jako ženy?

Tereza Agáta: Mateřství mě naučilo pracovat s omezeným časem a zároveň s větší hloubkou. Neřeším zbytečnosti, líp cítím, co je důležité. Vůči sobě i ostatním jsem o něco tolerantnější a laskavější.

Kateřina: Souhlasím. Tereze Agáta je bezesporu „intenzivnější“ matkou, než jsem byla já. Jednoduše proto, že já jsem nikdy neměla současně dvě úplně malé děti. Mezi mými dětmi je jedenáct let rozdíl. A Repromeda je to prostřední dítě. (smích)

Kde dnes nacházíte svou vnitřní rovnováhu a co vás žene kupředu, když přijde únava, tlak nebo pochybnosti?

Tereza Agáta: Já se doma nabíjím na výkon v práci a v práci se nabíjím na výkon doma. (smích) A mám své malé rituály – kafe, chůzi, kolo, jógu, psychoterapii... Drobné úlevy, co mě vrátí zpátky. A hlavně kamarádky a manžel, se kterými si můžu dovolit být občas rozbitá. (smích)

Kateřina: Taky rituálky, to je podobné, jóga, golf, výšlapy do přírody, dobré víno a můj skvělý přítel, se kterým můžu být velká dáma, ale taky malá holčička, co potřebuje občas pofoukat odřené kolínko. (smích)

MUDR. KATEŘINA VESELÁ, PH.D.

CEO a spoluzakladatelka kliniky Repromeda

Patří mezi přední české a mezinárodně uznávané odbornice v oblasti reprodukční medicíny a prekoncepční a preimplantační genetiky. Je lékařkou s atestací v oboru gynekologie a porodnictví a držitelkou funkční specializace v reprodukční medicíně. Doktorský titul Ph.D. získala v oboru molekulární biologie a genetiky. Reprodukční medicínu vyučuje na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Pravidelně přednáší na národních i mezinárodních odborných konferencích a je autorkou či spoluautorkou celé řady odborných publikací.