S běžným chodem zařízení, ale také s vězeňským žargonem a netradičními výrazy se dnes mohli seznámit návštěvníci dne otevřených dveří ve Věznici Břeclav. Dozvěděli se například, co je leženka nebo čučka. Zajímavostí bylo, že mezi zájemci o prohlídku zařízení převažovaly spíše ženy. Vězeňská služba ČR pořádala den otevřených dveří ve věznicích 15. listopadu a právě dnes.
I ve skupině, která si prohlédla zařízení v dopoledním čase, převažovaly ženy. Na asi hodinu a půl dlouhé prohlídce se zájemci dozvěděli, že cedulka s nápisem leženka na dveřích cely označuje odsouzeného, který má od lékaře například kvůli nemoci povoleno zůstat ležet při vstupu dozorce. Dalšími pojmy, se kterými se lidé mohli setkat, byla i "díra", což je oddělení výkonu kázeňských trestů, bufet, tedy otvor ve dveřích cely pro podávání stravy, poutání vězně či předávání korespondence bez nutnosti otevírat celé dveře, nebo čučka. To je malý kontrolní otvor ve dveřích nad "bufetem".
Zájem o prohlídky byl podle vedení zařízení vysoký a rezervace se zaplnily rychle, přestože někteří lidé nedorazili aniž se předem omluvili. Už před vstupem museli všichni projít lustrací a splnit stanovené podmínky, mimo jiné věkovou hranici 18 let. Dovnitř také nemohli lidé, kteří mají v dané věznici někoho blízkého ve výkonu trestu. Prohlídky zahrnovaly mimo jiné cely, vycházkové dvory, dílny, kapli, knihovnu, jídelnu zaměstnanců či návštěvní místnosti.
Mezi návštěvníky byla například Renata z Hodonína, která se v sociální oblasti věnuje lidem propuštěným z výkonu trestu. "Zajímá mě to z toho důvodu, protože se v téhleté oblasti pohybuji a pracuji s lidmi, kteří vychází z výkonu trestu. Takže mě zajímalo, jak to funguje ve věznici, jak se s nimi pracuje a v jakých podmínkách. Obecně, abych si dokázala představit, z čeho ti lidé vychází,“ řekla. Další návštěvnice Michaela z Valtic uvedla, že ji lákala samotná atmosféra prostředí i zájem o téma. "Mám ráda true crime a kriminálky a tak dále, takže mě to hodně zajímalo. Když byla možnost podívat se do skutečného vězení, hned jsem se toho chytla,“ řekla.
Organizace prohlídek byla nastavena tak, aby se návštěvníci s vězněnými nepotkali. Akce tak zasáhla i do běžného denního režimu ve věznici. "Během našeho průchodu oddělením museli odsouzení zůstat v celách, které bývají jinak zamčené jen v noci. Přes den se běžně pohybují po chodbě a mohou se navštěvovat," uvedl ředitel věznice Vladan Havránek. O akci podle něj vězni ale předem věděli z médií.
Věznice Břeclav má kromě hlavní budovy pobočku v Poštorné a dohromady v ní pracuje přes 220 zaměstnanců. V obou objektech je nyní zhruba 300 vězněných lidí, plně obsazený je vysoký stupeň zabezpečení. V něm si odpykávají tresty pachatelé násilné, drogové či závažné majetkové kriminality včetně vrahů. V nižších stupních zabezpečení si odpykávají tresty například poprvé trestaní za krádeže, maření výkonu úředního rozhodnutí nebo dopravní nehody z nedbalosti.