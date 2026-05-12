Do Brněnské muzejní noci se zapojí 26 institucí, nováčkem bude Galerie FaVU

Do letošní Brněnské muzejní noci se v sobotu zapojí 26 institucí na 52 místech v Brně a okolí. Večerní program opět připravily například knihovny a kostel svatého Jakuba. Nováčkem bude Galerie FaVU, řekli dnes novinářům zástupci části zapojených muzeí.
Galerie FaVU sídlí kvůli opravě svých prostor v bývalém kulturním centru Distillery v Pekařské ulici. "Připravili jsme artist talk i komentovanou prohlídku aktuální výstavy Echoes that refuse to fade ukrajinsko-rakouského kolektivu Anzheliky Palyvody, Céline Struger a Sofii Yesakové. Zaměřuje se na témata paměti, stopy minulosti a jejich přetrvávání v současnosti," uvedla Tímea Vitázková z Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně.
Podruhé se do muzejní noci zapojí kostel svatého Jakuba, který za zvýhodněné vstupné zpřístupní multimediální expozici v krovech. Do programu zařadil také divadelní představení o pouti do Santiaga a hudební výstup chrámového sboru a varhanní soirée.
Koordinátorem programu muzejní noci je Moravská galerie Brno, která v sobotu otevře budovu Pražákova paláce a Uměleckoprůmyslového muzea. "Program v Pražákově paláci zahrnuje kurátorský výklad k aktuální výstavě Rudolfa Sikory Za a proti a pro děti oblíbenou výpravu s Robokočkou, šifrovací hru a chill out zónu s kavárnou Morgal. Odpočinkový prostor nabídne i Uměleckoprůmyslové muzeum na nádvoří Pod Mrakem. Program v něm se zaměří na módu a design," uvedla produkční Brněnské muzejní noci v Moravské galerii v Brně Viera Kobielska.
Rozsáhlý program bude mít už od sobotního rána také brněnské Technické muzeum, které se inspirovalo aktuální výstavou o historii policie v Brně za první republiky. Nočnímu programu bude předcházet celodenní přehlídka automobilové techniky a traktorů Zetor včetně okružních jízd retro autobusy. Mezi 16:00 a 18:00 muzeum zavře, aby pak zahájilo muzejní noc na téma Ve službě proti zločinu.
Poprvé se do muzejní noci zapojí všech šest pracovišť Muzea Brněnska, kromě brněnské vily Löw-Beer tedy i Památník písemnictví v Rajhradě, Muzeum v Ivančicích, které momentálně sídlí na zámku v Oslavanech, památník Mohyla míru u Prace na Brněnsku, Muzeum ve Šlapanicích a Podhorácké muzeum v Předklášteří. Dopravu za Brno zajistí nízkopodlažní autobusy, které zájemce dovezou k příslušné pobočce muzea bezplatně.
Součástí muzejní noci jsou prakticky všechny brněnské muzejní instituce, od Muzea města Brna, přes Moravské zemské muzeum až po Dům umění. Zapojují se ale například i Institut Paměti národa, Památník Kounicovy koleje nebo Knihovna Jiřího Mahena. Kompletní program je na stránkách akce nebo v mobilní aplikaci.