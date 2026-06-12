Do brněnské vily Stiassni zamířily archiválie z pozůstalosti architekta Wiesnera

Disertační práci významného československého architekta Ernsta Wiesnera, jeho fotografie či deník jeho ženy dnes v Brně převzal Národní památkový ústav (NPÚ). Archiválie připomínající život významného brněnského architekta budou k vidění ve vile Stiassni, kterou Wiesner navrhl. Dosud byly u Brita Timothyho Wilkinsona, jehož rodina se s Wiesnerovými znala, řekla dnes novinářům při jejich předání kastelánka vily Stiassni Kateřina Konečná.
Wiesner je brněnský rodák, na počátku nacistické okupace z Brna uprchl. Zbytek života strávil v Anglii, mimo jiné v Liverpoolu, kde zemřel a byl pohřben. Nedávno byl v Liverpoolu odhalen obnovený náhrobek s úlomky z jím navržených budov v Brně.
"On se ozval přímo teď už bývalý majitel archiválií Timothy Wilkinson. Ozval se panu generálnímu konzulovi v Manchesteru a poprosil ho o to, jestli by mohl zprostředkovat jejich předání do České republiky. My jsme s panem konzulem a s kolegy vyhodnotili vilu jako vhodné místo, kam ty archiválie umístit a kde je další možnost, jak je představit veřejnosti," řekla Konečná.
Mezi archiváliemi je například disertační práce architekta. "Což pro nás bylo velké překvapení, protože my ho tady máme všichni spojeného s moderní meziválečnou architekturou, ale disertační práce se týká barokní architektury," uvedla Konečná. Mezi fotografiemi jsou snímky architekta samotného a jeho rodiny. Jeden snímek Wiesnera zachycuje, jak sedí u stolku a před ním je zmrzlinový pohár. "To je zrovna fotka, která stoprocentně musí skončit v naší kavárně," řekla kastelánka.
"Můžu jednoznačně říct, že půjde o zásadní věci v obohacení našich znalostí o Wiesnerově životě v exilu. Protože byť je to svým způsobem strašné, tak o jeho životě v exilu vlastně nevíme téměř vůbec nic," doplnil krajský zastupitel Michal Doležel (TOP 09), který se dlouhodobě zajímá o brněnskou historii první poloviny minulého století.
Wiesner je autorem například památkově chráněné budovy brněnského krematoria nebo současných sídel krajského státního zastupitelství a Českého rozhlasu Brno v centru města. Kromě komerčních sídel navrhoval také vily, bytové domy nebo tovární areály. Část nemovitostí z Wiesnerova ateliéru vyrostla také na severu Moravy, v Polsku a na Slovensku.