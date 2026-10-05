Do brněnských ulic vyjela tramvaj s postavami z Havlova Odcházení

Do brněnských ulic dnes vyjela tramvaj s postavami z Odcházení, poslední hry Václava Havla. Akci připravilo Divadlo Husa na provázku jako součást celodenního programu k nedožitým 90. narozeninám dramatika, disidenta, politického vězně a pozdějšího československého i českého prezidenta. Program pokračuje odpoledne přímo v divadle.
Tramvaj vyjíždí každou hodinu z Malinovského náměstí. Cestující na zastávkách v centru města láká herec Goran Maiello s megafonem v ruce nejen na neobvyklý zážitek, ale také na jízdu zdarma. Uvnitř zájemci zhlédnou ukázky z Odcházení, tedy hry, kterou Havel napsal po odchodu z vrcholné politiky a sám ji také převedl na filmové plátno.
"Je to na pomezí scénického čtení a improvizací," řekl novinářům režisér Martin Modrý. Kancléře Riegera v růžovém županu ztvárnil Vladimír Hauser, v dalších rolích účinkují třeba Dalibor Buš nebo Zdislava Pechová.
"Nám se líbilo, že Havel v postavě Riegera reflektuje svoji kariéru. Rieger je bývalý kancléř, který se sám zamýšlí nad tím, co se mu povedlo a nepovedlo. Zároveň dává rozhovor bulváru. Kolem něj jsou postavy, které se nám líbily pro svou absurditu," popsala dramaturgyně Veronika Onheiserová.
Interiér tramvaje zdobí úryvky z Havlova eseje Slovo o slovu, například citát, podle kterého je slovo zázrak, ale zároveň i nástraha, zkouška, test a lest. Chvílemi zní z reproduktoru Havlův vlastní hlas. Nahrávka zachycuje jeho autorskou interpretaci prvního dějství Odcházení. Vznikla v Huse na provázku v roce 2008.
"Brněnský Provázek patřil k těm nemnoha divadlům, které měly odvahu s Václavem Havlem spolupracovat ještě v dobách, kdy byl jako autor zakázán. Tradice uvádění jeho textů u nás pokračovala i po revoluci – stejně jako přátelské vazby, jež ho se zdejšími tvůrci a tvůrkyněmi až do konce života pojily," uvedl umělecký šéf Martin Sládeček.
Celodenní program připravil režisér Modrý s dramaturgyní Onheiserovou, kteří zároveň pracují na autorské inscenaci Dálkový výslech na základě knižního rozhovoru, který Havel vedl s novinářem Karlem Hvížďalou. Premiéra bude 18. prosince.
Odpoledne se program přesune do Divadla Husa na provázku. Zájemci nahlédnou do archivu Centra experimentálního divadla, zúčastní se debaty Havel, svoboda a slova nebo rozsvícení srdce na nádvoří divadla.