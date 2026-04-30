Do jihomoravských školek chodí nejméně dětí za posledních deset let

Do mateřských škol v Jihomoravském kraji nastoupilo v tomto školním roce 40.495 dětí, což je nejméně za posledních deset let. V meziročním srovnání jejich počet klesl o 1200. Vzrostl však počet tříd, na jednu připadlo asi 19 dětí. Základní školy navštěvuje 114.693 žáků, téměř o 1000 víc než předchozí školní rok. Na středních školách studovalo rekordních 55.588 studentů, nízký zájem je o obory nástavbového studia, uvedla dnes v tiskové zprávě Zuzana Švehlíková z Krajské správy Českého statistického úřadu v Brně (ČSÚ).
Za poslední rok se počet mateřských škol v Jihomoravském kraji zvýšil o tři na 693. Ve školkách každoročně přibývá učitelů, úřad jich eviduje 4134, z toho pouze 25 mužů. "Počet dětí na učitele každoročně klesá. Zatímco ve školním roce 2016/2017 připadalo na jednoho učitele 12,4 dítěte, v současnosti jejich počet poklesl na 9,8," sdělila Švehlíková.
V 500 jihomoravských základních školách studuje 114.693 žáků. Oproti předchozímu školnímu roku to je o šest škol a 998 žáků více. Na školách vyučuje 8903 učitelů, meziročně o 219 více. Na jednoho pedagoga připadá v průměru 13 žáků. V porovnání s mateřskými školami bylo mezi vyučujícími na základních školách více mužů, přesto tvořili jen 16,5 procenta učitelského sboru.
Středoškolské vzdělání zajišťuje na jihu Moravy 130 škol, o jednu více než v minulém období. Navštěvuje je 55.588 studentů, což představuje meziroční nárůst o 1382 studentů a nejvyšší číslo za posledních deset let. Dvě třetiny z celkového počtu žáků studuje obory odborného vzdělání, téměř 12 procent studovalo na gymnáziích. Nejnižší zájem je o obory nástavbového studia. Na středních školách učí 5092 učitelů, meziročně o 111 více. Ženy tvoří tři pětiny středoškolského učitelského sboru.
Ve dvou konzervatořích studovalo 481 žáků denního studia. Vyšší odborné vzdělání poskytovalo v kraji 14 škol se 73 studijními skupinami denního studia, což je o šest skupin více než v předchozím školním roce. Studuje na nich 2045 studentů, o 168 více než loni. V porovnání se stavem před deseti lety počet poklesl o 13,3 procenta. Přes 77 procent ze 140 učitelů na vyšších odborných školách jsou ženy.