Do Lednice vyjedou v sobotu nostalgické vlaky s opravenou parní lokomotivou 475

Na trať z Břeclavi do Lednice se s rozjezdem turistické sezony od soboty znovu vydají nostalgické vlaky, přičemž v tento den vyjede parní vlak. Mimořádný bude v tom, že po devíti letech se do provozu vrací parní lokomotiva řady 475, která se v uplynulých letech podrobila několika náročným opravám. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. První spoj odjede z Břeclavi v 9:23.
Historické vlaky, které do lednicko-valtického areálu přivážejí návštěvníky, budou jezdit opět každý víkend a o svátcích až do konce září. Každý den jedou tři páry spojů, z Lednice odjíždí poslední vlak v 16:15. Parní vlak je ovšem výjimečný, protože kromě soboty už pojede za celou sezonu jen jednou, v září. Ostatní spoje zajišťuje motorový vůz Hurvínek, který se začal vyrábět po druhé světové válce a jezdil především v 50. až 70. letech. Jízdenky na tyto vlaky je možné si koupit jak na pokladně Českých drah, tak v jejich e-shopu.
V sobotu se také v Lednici konají na kolonádě Májové slavnosti, jejichž součástí je jarmark, slavnostní průvod a kulturní program. A přímo v železniční stanici se koná od 9:00 akce s názvem Oživlé nádraží, která připomene, že před 125 lety začal provoz na dráze z Břeclavi. Lidé uvidí ukázky dobového oblečení z let 1901, 1931 a 1961, které společně s příjezdy a odjezdy parních vlaků mají vytvořit atmosféru dob minulých.