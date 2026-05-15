Do Lednice vyjedou v sobotu nostalgické vlaky s opravenou parní lokomotivou 475

Autor: ČTK
  9:50aktualizováno  9:50
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Na trať z Břeclavi do Lednice se s rozjezdem turistické sezony od soboty znovu vydají nostalgické vlaky, přičemž v tento den vyjede parní vlak. Mimořádný bude v tom, že po devíti letech se do provozu vrací parní lokomotiva řady 475, která se v uplynulých letech podrobila několika náročným opravám. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. První spoj odjede z Břeclavi v 9:23.

Historické vlaky, které do lednicko-valtického areálu přivážejí návštěvníky, budou jezdit opět každý víkend a o svátcích až do konce září. Každý den jedou tři páry spojů, z Lednice odjíždí poslední vlak v 16:15. Parní vlak je ovšem výjimečný, protože kromě soboty už pojede za celou sezonu jen jednou, v září. Ostatní spoje zajišťuje motorový vůz Hurvínek, který se začal vyrábět po druhé světové válce a jezdil především v 50. až 70. letech. Jízdenky na tyto vlaky je možné si koupit jak na pokladně Českých drah, tak v jejich e-shopu.

V sobotu se také v Lednici konají na kolonádě Májové slavnosti, jejichž součástí je jarmark, slavnostní průvod a kulturní program. A přímo v železniční stanici se koná od 9:00 akce s názvem Oživlé nádraží, která připomene, že před 125 lety začal provoz na dráze z Břeclavi. Lidé uvidí ukázky dobového oblečení z let 1901, 1931 a 1961, které společně s příjezdy a odjezdy parních vlaků mají vytvořit atmosféru dob minulých.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

Asia Express míří do historického finále. Kdo má největší šanci a kde poslední díl sledovat

Do Česka přichází celosvětově úspěšný dobrodružný formát Asia Express!

Napětí vrcholí. Dobrodružná reality show Asia Express se po týdnech dramatických soubojů, extrémních podmínek a vypjatých emocí blíží do svého historicky prvního finále. Devět párů se vydalo na cestu...

16. května 2026

Sníh na hřebenech Krkonoš roztál, lanovka na Černou horu začala jezdit denně

ilustrační snímek

Sníh, který nejvyšší partie Krkonoš zasypal v noci na pátek, již roztál. Dnes v Krkonoších zahájila denní provoz letní sezony kabinová lanovka z Janských Lázní...

16. května 2026  10:45,  aktualizováno  10:45

Olomouc hostí největší Běh pro Paměť národa, podpoří vzpomínky pamětníků

ilustrační snímek

V běžeckou trať se příští sobotu promění Smetanovy sady v Olomouci, kde se odehraje tradiční charitativní akce Běh pro Paměť národa. Její výtěžek podpoří...

16. května 2026  9:30,  aktualizováno  9:30

Na Vysočině přibývají knihobudky. Jsou zdrojem čtiva, ale i cílem výletů

O oblibě koníkovské knihobudky svědčí i její naplněnost, která je nyní na...

Vášnivým čtenářům není třeba knihobudky představovat, dnes už totiž fungují ve většině větších měst na Vysočině. Není však úplně obvyklé, aby se takový zdroj duševní potravy skrýval téměř v každé...

16. května 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mladých na úřadu práce výrazně přibylo, absolventům konkuruje AI

ilustrační snímek

Na úřadech práce letos razantně přibylo mladistvých a čerstvých absolventů škol, kteří navíc hůře hledají práci. Například středočeské úřady práce jich podle nejnovějších dat ke konci dubna evidovaly...

16. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Větrné elektrárny ve Vrančicích na Příbramsku nebudou, lidé je odmítli v referendu

Větrné turbíny poblíž silnice U.S. Route 77 v jižním Texasu v Lyfordu (6. února...

Lidé ve Vrančicích na Příbramsku v pátečním referendu odmítli stavbu větrné elektrárny nebo elektráren v katastrálních územích Vrančice a Mýšlovice. Plebiscit je platný a závazný, vyplývá z informací...

16. května 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Ostravská galerie PLATO slaví deset let víkendovým přespáním v zahradě

ilustrační snímek

Ostravská galerie PLATO, která se zaměřuje na prezentaci současného umění, připravuje víkendový program, jehož součástí bude i přespání v galerijní zahradě....

16. května 2026  7:45,  aktualizováno  7:45

Tvůrci mohou přihlašovat své filmy na další ročník Sportfilmu v Liberci

ilustrační snímek

Mezinárodní festival Sportfilm začal přijímat přihlášky od tvůrců sportovních filmů pro soutěžní část 29. ročníku. Čas na přihlášení svých snímků mají do 1....

16. května 2026  7:10,  aktualizováno  7:10

Jeseník zavede chytrou evidenci veřejného osvětlení, označí 2400 sloupů

ilustrační snímek

Jesenická radnice zavede chytrou evidenci veřejného osvětlení. Přibližně 2400 sloupů dostane své číslo a vlastní trvalý identifikační štítek s QR kódem, který...

16. května 2026  6:50,  aktualizováno  6:50

Pardubická Telegrafie půjde k zemi, na jejím místě vyroste univerzitní budova

Budova pardubické společnosti Telegrafia, kde se v minulosti vyráběly telefony...

Dělníci tento týden zahájili přípravné práce před demolicí budovy Telegrafie. Univerzita Pardubice, které nemovitost patří, chce na jejím místě postavit budovu pro Fakultu zdravotnických studií.

16. května 2026  8:22,  aktualizováno  8:22

Do služby s detektorem kovů. Strážnici v Šumperku jimi kontrolují dětská hřiště

Městská policie v Šumperku kontroluje dětská hřiště detektory kovů.

I zdánlivě upravené dětské hřiště může skýtat nejrůznější nástrahy a předměty, které mohou být pro děti nebezpečné. Šumperští strážnici se proto rozhodli dětská hřiště pravidelně monitorovat...

16. května 2026  8:02,  aktualizováno  8:02

Zimní stadion v Chebu bojuje se spodní vodou. Pomoci má retenční nádrž

Takto si chebská radnice představuje podobu zrekonstruovaného zimního stadionu.

Odvodnění, nové parkování, dostavba a zastřešení malé ledové plochy. Cheb plánuje rozsáhlé úpravy zimního stadionu. Sportoviště by se díky tomu mělo zásadně proměnit. Práce by měly vyjít na přibližně...

16. května 2026  8:02,  aktualizováno  8:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.