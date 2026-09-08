Do participativního rozpočtu se v Brně letos zapojí i děti ze školek

Děti v pěti brněnských mateřských školách si letos vyzkoušejí, jak funguje participativní rozpočet. Rozhodovat by měly, co v mateřské škole opravit a co do ní pořídit. Magistrát o tom dnes informoval na webu.
Do pilotního projektu se ve školním roce 2026/2027 zapojí ZŠ a MŠ Bosonožské náměstí, MŠ Pod Špilberkem, ZŠ a MŠ Kotlářská, ZŠ a MŠ Jana Broskvy a ZŠ a MŠ Přemyslovo náměstí. Každá z nich získá od města 35.000 korun, o jejichž využití budou rozhodovat děti.
Právě ty budou prostřednictvím her, procházek, povídáním a dalšími jednoduchými aktivitami přicházet s vlastními nápady. Následně je představí ostatním a společně budou vybírat nápady, které by chtěly uskutečnit. Mohou se týkat například vybavení tříd, zahrady, herních prvků nebo společných aktivit.
"Inspirovali jsme se v Rokycanech nebo Litoměřicích, kde participativní rozpočet v mateřských školách už úspěšně funguje. Děti se učí vyjádřit vlastní názor, naslouchat druhým, spolupracovat a společně rozhodovat. Chceme jim ukázat, že jejich nápady mají hodnotu a že mohou ovlivnit prostředí, ve kterém každý den tráví čas. Dáme jim možnost zažít si participaci přirozeně a hravě a osvojovat si tak základy aktivního občanství už odmala," uvedl radní pro participaci Petr Bořecký (KDU-ČSL).
Pilotní projekt ověří, jak tento způsob zapojení funguje v prostředí brněnských mateřských škol. Nejen vybrat, ale i uskutečnit nápady mají zapojené školky do konce června příštího roku. Po tomto ročníku město vyhodnotí zkušenosti a rozhodne o případném rozšíření projektu na další mateřské školy.