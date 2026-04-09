Do vedení Centra dopravního výzkumu v Brně se vrací Karel Pospíšil

Centrum dopravního výzkumu Brno (CDV), veřejnou instituci, která se věnuje výzkumu dopravy, povede opět Karel Pospíšil. Do čela instituce se vrací po deseti letech, funkci ředitele v úřadu zastával mezi lety 2007 a 2016. Centrum o tom dnes informovalo na svém webu. Pospíšil vystřídá Jindřicha Friče, kterému ke 4. dubnu letošního roku vypršel mandát, uvedlo ministerstvo dopravy, které je zřizovatelem instituce.
Pospíšil, který podle resortu uspěl ve výběrovém řízení, se věnuje dlouhodobě dopravní infrastruktuře, geotechnice vozovek a diagnostice konstrukcí. Je autorem či spoluautorem více než stovky odborných publikací, podílel se na řadě českých i mezinárodních projektů a působil v řadě odborných i poradních orgánů.
V CDV začal pracovat v roce 2000 coby odborný pracovník v oblasti dopravní infrastruktury. Postupně zastával vedoucí i manažerské pozice a v roce 2007 se stal ředitelem instituce, kterou vedl devět let. Pospíšil se vrací z pozice ředitele Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, kde se věnoval například řízení rizik, strategickému managementu a informačnímu modelování staveb.
Podle ministerstva se má instituce pod Pospíšilovým vedením zaměřit na čistou a udržitelnou mobilitu, diagnostiku dopravních staveb, bezpečnost dopravy nebo autonomní mobilitu. Má také podle ministerstva posílit postavení CDV jako respektované a odborně nezávislé výzkumné instituce evropského významu.