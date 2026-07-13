Do velkého sálu brněnského kina Art se v úterý vrátí filmoví fanoušci

Velký sál brněnského kina Art se v úterý po tříměsíční rekonstrukci vrátí do provozu. Má nový zvukový systém a klimatizaci. Náklady činily zhruba šest milionů korun, řekla ČTK Hana Bánovská, mluvčí městské organizace TIC Brno, která kino provozuje. Art je posledním tradičním kinem v centru Brna. Scala je dlouhodobě uzavřená kvůli potížím se statikou, jinak je v centru jen multiplex Velký Špalíček.
Filmoví fanoušci se po rekonstrukci mohou těšit na prostorový zvuk, který je vtáhne do děje a umocní divácký zážitek. V nejbližších týdnech jim dramaturgie nabídne například filmy Ďábel nosí Pradu 2, Den odhalení, Spasitel nebo Spider-Man: Zbrusu nový den.
Jedním z hlavních programových taháků po znovuotevření velkého sálu bude také velkofilm Christophera Nolana Odyssea. Kino Art jej uvede ve čtvrtek. Vedle úplných novinek se v programu objeví také snímky, které do kin vstoupily v době rekonstrukce, třeba Backrooms, Toy Story 5 nebo Posedlost.
V sále je nový koberec, sedačky jsou vyčištěné a zdi vymalované. Další drobné opravy budou pokračovat i po otevření sálu.
"Pár drobností jako oděrky na sedačkách doladíme za provozu – chceme uvést kino zpátky do života hned, než abychom kvůli detailům čekali o pár týdnů déle. Sál dotáhneme k dokonalosti co nejdříve a k tomu nám určitě pomůže i přímá zpětná vazba od diváků," uvedl vedoucí kina Milan Šimánek.