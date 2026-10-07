Do výsledků voleb v částech Brna se promítá i druh zástavby, míní politolog

Do výsledků voleb v Brně se promítá jeho historické rozdělení i charakter zástavby v jednotlivých městských částech. ČTK to řekl politolog Michal Pink z Masarykovy univerzity, který tuto souvislost dlouhodobě sleduje. Například pro komunisty či hnutí SPD je příznivé dříve dělnické jihovýchodní předměstí Brna, pro strany dnešní opozice je situace lepší na severozápadě, který má spíše vesnický charakter. Do určité míry se podle toho dá předpokládat výsledek voleb, v případě komunálních je to však vzhledem k volebnímu systému složitější, řekl Pink.
K Brnu, do roku 1919 tvořenému prakticky jen dnešní částí Brno-střed, se postupně začaly připojovat do té doby samostatné okolní obce, uvedl Pink. "V určitém období vždycky vznikla nějaká nová sídliště, nějaká nová čtvrť, která historicky byla úplně něco jiného než Brno. To vše se promítá do toho, jak Brno dneska volí," vysvětlil.
Hnutí ANO nachází podporu v okrscích okolo panelových domů v Bohunicích, Kohoutovicích, Chrlicích nebo v Bystrci. "Naopak za poslední dvoje volby Bystrc je ta, kde málo lidí podporuje strany koalice Spolu," upozornil Pink. Baštou pro strany koalice Spolu jsou právě městské části na severozápadě, například Žebětín, Bosonohy, Jundrov, Komín, Jehnice nebo Královo Pole.
V panelákové zástavbě na sídlišti ve Vinohradech, Slatině či Líšni jsou i voliči SPD, silnou oblastí pro hnutí je také ulice Cejl v Brně-střed. Sociální demokraté jsou podle jednotlivých okrsků nejsilnější v Renčově ulici v Řečkovicích, kde jsou paneláky postavené v 70. letech, poznamenal odborník.
Pro komunisty je podle něj nejlepší okrsek v Bieblově ulici v Černých Polích. "To jsou byty, které byly spojené s Vojenskou akademií Antonína Zápotockého, dnešní Univerzitou obrany. Tady když šla KSČM naposledy do voleb, měla přes 14 procent," řekl Pink.
Piráti nacházejí velkou část voličů v městské části Brno-střed, nejsilnější podporu mají podle Pinka v Orlí ulici. "Je to nájemní bydlení, velké domy, které mají za sebou 120 let existence. Jsou to voliči, kteří jsou naopak nejméně motorizovaní ve srovnání s ostatními," popsal politolog. I pro samostatnou TOP 09, která se ale v posledních letech spojuje s dalšími subjekty, je jednou z nejsilnějších oblastí Brno-střed.
Velmi dobře se v městském prostředí daří podle politologa i lidovcům. "To je proto, že Brno do sebe vstřebalo ty okolní části. Typický volební okrsek pro lidovce má vesnický charakter," řekl Pink.
Specifickou skupinou jsou podle něj voliči hnutí STAN, kteří často chtějí jít volit, ale nevědí koho a mnohdy se rozhodují na posledních chvíli. Typickou oblastí, kde má hnutí v Brně největší podporu, je podle Pinka třeba Špirkova ulice. "Žádná panelová zástavba, rodinné domy spíše staršího charakteru a spíše okrajové části," uvedl Pink.
Podpora v městských částech může být pro uskupení i nápovědou, jak zaměřit kampaň, ne vždy se tak ale podle Pinka děje. "Je tam ještě problém, že politici nedělají kampaň jen vůči voličům, ale i vůči spolustraníkům. Aby v budoucnu zase byli na kandidátní listině, musí je vidět i ti další kolegové," doplnil odborník.