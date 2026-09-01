Do základních škol na jihu Moravy zamířilo asi 11.500 prvňáků, méně než loni

Do lavic základních škol v Jihomoravském kraji letos usedne zhruba 11.500 prvňáků, což je méně než loni. Vyplývá to z údajů, které médiím poskytl Petr Holeček z tiskového oddělení hejtmanství. Mnohé děti se budou učit ve zmodernizovaných učebnách nebo stravovat v opravených jídelnách, zjistila ČTK. Zpestření prvního školního dne přichystala dětem třeba základní škola v brněnské Tuháčkově ulici, kam dorazil s koňmi trikový jezdec Michal Bednář.
V Jihomoravském kraji je podle Holečka 474 běžných základních škol. Loni se v nich učilo 112.405 žáků, letos jich bude podobný počet. Přesná čísla však budou k dispozici až po zpracování výkazů vyplňovaných k 30. září, poznamenal Holeček. Mateřských škol je v kraji 660 a chodí do nich zhruba 40.000 dětí. Do 135 středních škol a konzervatoří v kraji bylo přijato 14.994 studentů, což je o 178 méně než loni. Ve školním roce 2025/2026 do středních chodilo asi 54.500 žáků.
"Z výkazů pro mateřské školy odhadujeme, že do základních škol v Jihomoravském kraji nastoupí do prvního ročníku ve školním roce 2026/2027 asi 11.500 dětí, které jsou evidovány a odpovídají věkem pro zahájení povinné školní docházky. Záleží na počtu odkladů povinné školní docházky podle novely školského zákona. To je méně než v loňském roce, kdy jich bylo zapsáno 14.318," uvedl Holeček. Pokles počtu dětí, které budou přicházet do základních škol, očekává kraj i v příštích letech.
Mnoho škol v Jihomoravském kraji využilo letní prázdniny k opravám svých budov nebo stavbě nových. Opravená jídelna čeká třeba na žáky základní školy Pastviny v brněnském Komíně nebo Střední školy Edvarda Beneše v Břeclavi. Novinku ve stravování nabízí základní škola Chalabalova v Brně-Kohoutovicích, jídlo si budou žáci vybírat ze švédských stolů. Kapacitu navýšila díky přístavbě třeba základní škola v Pohořelicích na Brněnsku.
Na naprosté většině škol v kraji začal školní rok dnes. Až 7. září se začnou učit žáci základní a mateřské školy v brněnské Husově ulici, kde pokračuje oprava střechy. Stejný den začne školní rok i studentům ze Střední školy průmyslové a umělecké Hodonín. Důvodem je podle Holečka rekonstrukce elektrorozvodů v budově školy.