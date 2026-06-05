Do Zoo Brno přicestovaly další dvě lední medvědice, návštěvníci je zatím neuvidí

Do Zoo Brno přicestovaly další dvě lední medvědice - Anori a Nivi. Návštěvníci je ale zatím neuvidí, jsou umístěné ve výběhu, který dříve obývala medvědice Cora. K němu se lidé dostanou až 13. června, kdy zoo znovu otevře cestu, u které hrozilo sesunutí svahu. ČTK to řekl mluvčí zařízení Jan Bedřich. Zoo kromě Cory chová ještě další dvě samice ledního medvěda, které jsou tam od loňského léta.
Nové dvě čtyřleté medvědice dorazily do zoo ve čtvrtek z Dánska, cesta trvala 17 hodin. "Jely přes noc, kdy jsou teploty chladnější a pro ně je to méně stresující, cesta byla bez komplikací," uvedl mluvčí.
Medvědice dostaly jména už v Dánsku, jmenují se Anori, což v grónštině znamená vítr, a Nivi, což je buď kráska nebo rostlina, která se vyskytuje v arktických oblastech a objevuje se na fotografiích ledních medvědů. Umístěny jsou ve výběhu, kde bývala Cora. Ta je nyní s dalšími dvěma medvědicemi ve výběhu Beringie, kde už dříve nahradily medvědy kamčatské. Jejich chov zahrada loni ukončila. Tyto dvě medvědice, Anna a Elsa, přicestovaly z Německa loni v červenci.
Cora je v Brně velmi oblíbená. V minulosti se stala matkou pěti medvíďat. Zvláště ta první z nich, dvojčata Bill a Tom, se v roce 2008 stala velkou atrakcí. V roce 2012 se pak narodili Kometa a Nanuk a naposledy v roce 2015 medvědice Noria.
V brněnské zoo je tak nyní pět samic ledních medvědů. Na podzim přibudou ještě dva samci, jeden z Nizozemska a druhý z Německa. Přesné datum jejich příjezdu zatím není stanoveno.