Nepřekáží, neruší vzhled ulice. Brno má jako první v Česku dobíjecí stanici v lampě

Autor: ČTK, iDNES.cz
  15:42aktualizováno  15:42
Dobíjecí stanici pro elektromobily zabudovanou do stožáru lampy uvedli ve čtvrtek do provozu zástupci společností Teplárny Brno a Technické sítě Brno (TSB). Nabíječku, která je podle městských firem první svého druhu v Česku, zpřístupnili na sídlišti Lesná. Pokud se projekt osvědčí, plánují rozšířit tento způsob dobíjení do dalších lokalit.

Na projektu městské podniky spolupracovaly s firmami inChaNet a Vysto Kobylí. Jednou z hlavních výhod je podle generálního ředitele Technických sítí Brno Pavla Roučka využití stávající infrastruktury veřejného osvětlení.

„Není nutné umísťovat žádný nový objekt, který by zabíral místo, narušoval vzhled ulice a překážel například při pohybu chodců. Dobíjecí stanice je také více chráněna i před případnými vandalskými útoky,“ uvedl Rouček.

Dobíjecí stanici pro elektroauta zabudovanou do stožáru lampy dnes v Brně uvedli do provozu zástupci Teplárny Brno a Technické sítě Brno. Nabíječku, která je podle nich první svého druhu v Česku, zpřístupnili na sídlišti Lesná. Na snímku vedoucí elektromobility Tepláren Brno Petr Beneš. (23. října 2025)
Brno má první nabíječku pro elektroauta ve stožáru lampy. Pokud se projekt osvědčí, plánuje se rozšíření tohoto způsobu dobíjení do dalších lokalit. (23. října 2025)
Dobíjecí stanici pro elektroauta zabudovanou do stožáru lampy dnes v Brně uvedli do provozu zástupci Teplárny Brno a Technické sítě Brno. Nabíječku, která je podle nich první svého druhu v Česku, zpřístupnili na sídlišti Lesná. (23. října 2025)
Brno má první nabíječku pro elektroauta ve stožáru lampy. Pokud se projekt osvědčí, plánuje se rozšíření tohoto způsobu dobíjení do dalších lokalit. (23. října 2025)
11 fotografií

Aby bylo možné instalovat nabíječku do stožáru veřejného osvětlení, je nutné upravit jeho parametry. „První dřík má kvůli integraci zařízení větší průměr a zesílený obvodový plášť. Zvětšena jsou také dvířka, což umožňuje umístit dovnitř dvě svorkovnice, jednu pro běžné osvětlení, druhou pro napájení stanice,“ popsal provozně-technický ředitel TSB Josef Šaroun.

Otvor pro připojení nabíječky je ve výšce umožňující pohodlné používání i lidem na invalidním vozíku.

Nabíječka v ulici Marie Majerové má podle předsedy představenstva Tepláren Brno Jiřího Hermana sloužit hlavně lidem žijícím v bytových domech. „Primárně je určena pro obyvatele Brna, kteří nebydlí v rodinných domech, kde by si mohli nabíjet elektromobil přes noc,“ řekl Herman. Dobíjecí místo bude zařazené do parkovací zóny E, tudíž po dobu dobíjení nebude nutné platit za parkování.

Je nejrychlejší na Moravě. Stanice u D1 nabije elektroauto za 15 minut

Pokud bude mít pilotní projekt úspěch, je cílem ho podle Hermana zavést i v dalších částech města. „Určitě chceme projekt rozšířit i do dalších městských částí. Budeme soutěžit o dodavatele těchto řešení a zabývat se i tím, kolik celá instalace stojí, aby byla ekonomicky výhodná,“ řekl.

Inspiraci při řešení hledaly zapojené firmy v zahraničí. Podobné řešení úspěšně funguje ve Velké Británii, kde je v provozu přes dva tisíce integrovaných dobíjecích stanic.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!

Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...

Opatovské metro z téměř ptačí výšky. Unikátní nadhled na dopravní uzel sídliště Jižní Město v Praze

Další zastavení na neobvyklých výhledech na hlavní město. Nedávno jste se mohli podívat, jak vypadá rostoucí čtvrť na Smíchově v okolí a nad nádražím Smíchov. Teď se vydáme na Opatov.

Řidič narazil s elektromotorkou do sloupu zrcadla, ležel na silnici v bezvědomí

S těžkým zraněním hlavy transportovali záchranáři 26letého muže, který havaroval na elektrickém motocyklu v katastru obec Bukovec na Frýdecko-Místecku.

23. října 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Mezi Lysou nad Labem a Milovicemi nejezdí vlaky, je tam poškozené trakční vedení

Kvůli poškozenému trakčnímu vedení v Lysé nad Labem nejezdí ve čtvrtek odpoledne vlaky z Lysé do Milovic. Poškodil ho vlak, který projel úsekem bez napětí, informoval mluvčí Správy železnic pro...

23. října 2025  16:32,  aktualizováno  16:51

Kostel Panny Marie Sněžné

U Kostela Panny Marie Sněžné probíhá instalace uměleckých děl.

vydáno 23. října 2025  16:43

Dobřichovice u Prahy

Oběd.

vydáno 23. října 2025  16:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha

Kamelot s Metrem v centru Prahy.

vydáno 23. října 2025  16:42

Plotová galerie letňanské základní školy generála Františka Fajtla DFC není jen tak lecjaká výstavní síň. Dřevěný plot před průčelím nejstarší základní školy v Letňanech
v ulici Rychnovskátotiž s...

vydáno 23. října 2025  16:42

Skiareál v Bedřichově v zimě nejspíš neotevře. Středisko opustil provozovatel

Skiareál v Bedřichově v Jizerských horách v zimě s největší pravděpodobností v provozu nebude. Ztrátové středisko dlouholetý provozovatel Ski bižu patřící pod TJ Bižuterii opustil a nový zatím není....

23. října 2025  16:42,  aktualizováno  16:42

Zřejmě se mu to jen zdálo. Řidič hlásil pád letounu, policisté a hasiči nic nenašli

Jeden z řidičů jedoucích ve čtvrtek dopoledne po dálnici D8 zburcoval policii i hasiče poté, co údajně viděl pád bílého stroje, pravděpodobně vrtulníku. Policie ani středočeští hasiči ale ani po...

23. října 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Ředitelem Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje bude Jan Šebek Cholewa

Novým ředitelem Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje (ZZS ZK) bude od 1. prosince Jan Šebek Cholewa. Ve funkci vystřídá Josefa Valentu, který je v...

23. října 2025  14:58,  aktualizováno  14:58

STEM: ANO pár dní před volbami přesvědčilo nevoliče i část příznivců SPD

Hnutí ANO se v závěru kampaně podařilo přesvědčit nevoliče i část lidí, kteří ještě deset dní před sněmovními volbami zvažovali, že budou volit SPD. Do...

23. října 2025  14:45,  aktualizováno  14:45

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Každej chce někam patřit. Třeba do Bytu číslo 4, říkají muzikanti ze Šumperka

Kapela Byt číslo 4 vznikla v roce 2022 v Šumperku a za tři roky stihla z malé scény vyrůst v jedno z nejzajímavějších jmen české emo-punkové generace. V jejich textech se mísí melancholie, syrovost i...

23. října 2025  16:30

Desátý ročník LVHF: 29 dní na americké vlně Atlantikem tam a zpět

23. října 2025  16:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.