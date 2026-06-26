Dobrovolní hasiči z Kyjova budou mít novou hasičskou zbrojnici za 50 milionů

Dobrovolní hasiči z Kyjova na Hodonínsku budou mít novou hasičskou zbrojnici. Dosud byli v jedné budově s profesionálními hasiči. Stavba vyjde zhruba na 50 milionů korun, část pokryje dotace, na zbytek si radnice vzala investiční úvěr, řekl dnes ČTK místostarosta Kyjova Daniel Čmelík (Sedmadvacítka nezávislých).
Kyjovská profesionální jednotka se podle něj bude měnit z charakteru P1 na P2, přibude jim jedna výjezdová jednotka. V takovém případě by se nevešli s dobrovolnými hasiči do jednoho objektu. "A tak jsme byli nuceni hledat jiné prostory pro zázemí našich dobrovolných hasičů. Nejsmysluplnější byla výstavba nové zbrojnice," uvedl Čmelík.
V nové hasičské zbrojnici budou mít hasiči šatny, sprchy, zázemí pro velitele či tři garážová stání propojená s šatnami, aby mohli hasiči co nejrychleji vyjet k zásahu. "Je tam i společenská místnost, která bude využívána jak jednotkou, tak i dětmi, které dělají v Kyjově hasičský sport, protože zázemí pro sport bude součástí toho objektu," doplnil Čmelík.