Dobrovolníci dnes pracovali na obnově zahrady vily Wittal v Brně

Pomoci s obnovou zahrady vily Wittal v brněnských Pisárkách dnes přišlo asi 20 lidí. Čtyři hodiny, než jejich aktivitu přerušil déšť, káceli náletové dřeviny a odstraňovali nežádoucí porost. ČTK to řekl Michal Doležel, který se dlouhodobě zajímá o brněnskou historii první poloviny minulého století a zároveň je krajským zastupitelem za koalici Spolu. Pořadateli brigády i dalších akcí ve vile je Centrum židovské kultur Štetl, které má po rekonstrukci ve vile sídlit, a Muzeum města Brna, které má budovu ve správě.
"Udělali jsme kus práce, podařilo se udělat nové průhledy do okolí a odkrýt také původní loubí určené pro popínavé rostliny," poznamenal Doležel. Další brigádu pro dobrovolníky pravděpodobně uspořádá na podzim.
Dnešní akce byla součástí mezinárodní akce International House Museum Days. Práci dospělých doprovodily tvořivé dílny pro děti, které pořádalo centrum Štetl.
Vila postavená podle návrhu architekta Heinricha Bluma v roce 1932 pro židovskou rodinu Wittalových je navržena podle principů funkcionalismu s prvky organického pojetí. Rodina dům neobývala dlouho, po nacistické okupaci byla budova zabavena a sídlilo v ní gestapo. Po válce textilní firmu bratrů Wittalových spolu s vilou zabavili komunisté a budova sloužila městu jako reprezentační prostor. Později byla přestavěna na byty a sloužila k bydlení několika rodinám.
V listopadu 2024 vilu převzalo do správy Muzeum města Brna, které nyní připravuje její rekonstrukci. Předpokládá, že náklady budou 60 až 80 milionů korun.