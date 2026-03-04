Nesplnili zakázku, mají dluhy. Brno chce dodavatele fotovoltaiky poslat do konkursu

Marek Osouch
  8:32
Sázka na polského dodavatele solárních panelů se Brnu šeredně nevyplatila. Už loni na jaře městská společnost řešící fotovoltaiku s názvem SAKO Brno Solar sice dodavatelské firmě Columbus Energy za prodlení i špatným průběhem prací vypověděla smlouvu, dosud od ní ale nevymohla žádné smluvní pokuty. Firma dluží i mzdy svým zaměstnancům.

Brněnská primátorka Markéta Vaňková (v popředí) a její náměstek René Černý obhlíží dokončenou instalaci solární elektrárny na střeše. | foto: Magistrát města Brna

Firma měla solárními panely za 36 milionů osadit čtyřicítku střech městských budov, například škol a školek. Jenže do provozu neuvedla ani jednu elektrárnu, takže loni s ní městská firma rozvázala smlouvu.

Tehdy zároveň předseda představenstva a náměstek brněnské primátorky René Černý (dříve ANO) tvrdil, že na tom nebude městská firma nijak tratit. „Zaplatili jsme jen za materiál, který máme, tedy zhruba 40 procent ceny. Navíc budeme po firmě vymáhat smluvní pokutu téměř 14 milionů korun,“ sdělil tehdy náměstek.

Jenže ze smluvní pokuty nakonec vyčíslené na necelých 13 milionů zatím městská firma nic neviděla, marně posílala i opakované výzvy k zaplacení. Minulý týden tak jako další krok doputoval na Krajský soud v Ostravě, kde je firma vedená, insolvenční návrh. Podnik města Brna se chce domoci alespoň nějakých peněz z rozprodeje majetku po případném vyhlášeném krachu firmy.

Solární fiasko v Brně. Panely leží ladem a hrozí požár, městská firma nemá důvěru

„Dlužník má navíc další věřitele s peněžitými pohledávkami po lhůtě splatnosti. Dlužník své závazky dlouhodobě neplní a dostal se do situace, kdy není schopen hradit své dluhy,“ stojí v insolvenčním návrhu brněnské městské firmy.

Columbus nehradil nejen faktury dodavatelům, ale nevyplácel ani mzdy vlastním zaměstnancům. „Dluží více než 2,5 milionu korun sedmnácti zaměstnancům mzdy za květen až července 2025,“ sdělil iDNES.cz jeden z bývalých pracovníků firmy. Několik z nich už se k insolvenčnímu řízení připojilo.

Solární plány Brna zachraňují městské teplárny. Ztrátový podnik řeší, co dál

Jak se firma k situaci postaví, je otázkou. Dotazy iDNES.cz se ze dvou e-mailových adres společnosti vracely zpět jako nedoručené. Dohledatelné telefonní číslo na brněnskou centrálu bylo nefunkční. Na poslední dotazy z loňského května firma dodnes nereagovala.

Jak je však zřejmé z obchodního rejstříku, Poláci si loni v srpnu v Česku založili jinou firmu s téměř stejným názvem – Columbus Energy Service. Ta může fungovat dál, jí se totiž žádný možný postih v tuto chvíli netýká.

