Dolní Věstonice vytvoří v někdejší základně archeologů stálou expozici

Historickou budovu v Dolních Věstonicích na Brněnsku, která do loňského roku sloužila jako výzkumná základna Archeologického ústavu Akademie věd ČR, letos převzala obec. Chce ji nechat prohlásit památkou, vytvořit v ní stálou výstavu, přestěhovat do ní obecní úřad a sklep nabídnout k využití jako vinárnu nebo kavárnu. ČTK to řekla starostka Jaroslava Rajchlová (Věstonický spolek).
"Po převzetí domu bylo naším prvním krokem, že jej necháme prohlásit kulturní památkou. Kdyby se někdy dostal do jiných rukou, aby se s ním nemohlo nic stát," uvedla Rajchlová.
Nejstarší části dvoupodlažní budovy s podkrovím a sklepem pocházejí pravděpodobně ze 16. století, dosud se dochoval renesanční sklep z vápencových kvádrů. Současná podoba domu vznikala na přelomu 17. a 18. století, stojí v prostoru někdejšího habánského okrsku. Většinu novověku byl v soukromých rukách a bydleli v něm řemeslníci, námezdní pracovníci, obecní zaměstnanci i učitelé a učitelky. Ve 30. letech minulého století v něm krátce působila česká menšinová škola. Od roku 1945 sloužil jako základna pro archeology při výzkumu v okolí Pálavy.
"Budovu jsme nechali prohlédnout statikem i stavebním odborníkem, kteří nás potěšili zprávou, že je ve velmi dobrém stavu. Bude určitě třeba udělat novou fasádu a vnitřní prostory přizpůsobit novému účelu. Zatím čekáme na zpamátnění budovy," dodala starostka.
Historický sklep chce obec nabídnout k pronájmu pro vinotéku nebo kavárnu, v přízemí by měla vzniknout stálá expozice ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mikulově a Archeologickým ústavem AV. Do prvního poschodí, kde byly kanceláře, se zřejmě nastěhuje obecní úřad a podkrovní místnosti zřejmě obec nabídne k pronájmu.
"Z dosavadního obecního úřadu bychom pravděpodobně udělali byty," doplnila Rajchlová.
Hlavní práce na plánování začnou po volbách, kdy chce vedení obce dát vypracovat projekt pro úpravy vnitřních i venkovních prostor. Až bude dům kulturní památkou, bude moci obec na opravy využít některé dotační programy. O nákladech zatím vedení obce nemá konkrétní představu, pravděpodobně se budou počítat spíš ve statisících než v milionech korun.