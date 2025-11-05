Nikdy se nestaral, zda bude okolí tleskat, nebo hvízdat, vzpomíná Orko Vácha na Duku

V řadách katolické církve se Marek „Orko“ Vácha řadí k liberálnímu proudu, tedy k opačnému spektru, než k jakému patřil Dominik Duka. I tak populární farář z Lechovic na Znojemsku vzpomíná na zesnulého kardinála s láskou a úctou.

„Díky němu a manželům Halasovým vznikla Jeruzalémská bible, napsal skvělou Školu vnitřní modlitby. Říkal a psal, jak myslel, a nikdy se nestaral o to, zda bude okolí tleskat, nebo hvízdat, nikdy se nestaral o lajky. Nemusíte s ním souhlasit, ale tohle bychom se od něj mohli naučit všichni,“ pronesl pro iDNES.cz Vácha, který je zároveň molekulárním biologem a vysokoškolským pedagogem.

„Jak jsem jej krátce mohl kdysi poznat osobně, byl to laskavý, dobrotivý člověk, trochu již unavený, s optimismem a rozhledem nebývalým v naší české kotlině. Přeji mu šťastnou cestu domů z tohoto slzavého údolí,“ doplnil Vácha.

Ten byl k Dominiku Dukovi smířlivý i ohledně nedávného sloužení zádušní mše svaté za zavražděného amerického aktivistu Charlieho Kirka, jehož konzervativní názory značná část společnosti vnímala jako radikální.

„Tvrdím, že není problém za někoho sloužit mši svatou, to zároveň neznamená, že ten člověk byl světec. Ba naopak, pokud jde o problematického člověka, tak tím víc se přece za něj musím modlit, víc ho svěřovat Bohu,“ uvedl Vácha v září pro Český rozhlas.

Zemřel Dominik Duka. Kardinálovi a spoluvězni Václava Havla bylo 82 let

„Osobně jsem neslyšel ani kázání Dominika Duky za Kirka, nečetl jsem pořádně články, jen titulky. A snad jsem správně porozuměl, že se této mše zřejmě účastnila i skupina prapodivných katolíků – ale kdo jsem já, abych se díval lidem do jejich nitra?“ poznamenal Vácha.

Přál mi, abych zůstal věrný pravdě, říká Konzbul

Zpráva o smrti emeritního arcibiskupa pražského, kardinála a bývalého politického vězně Duky zasáhla i přední duchovní brněnské diecéze.

„Na kardinála Dominika Duku vzpomínám s úctou. Při mém biskupském svěcení v roce 2016 pronesl řeč, v níž mi přál, abych během své služby dokázal zůstat věrný pravdě. Jeho slova mě tehdy hluboce zasáhla, protože právě hledání a žití pravdy patří k podstatě mé duchovní cesty i dominikánské spirituality, k níž se jako člen Třetího řádu svatého Dominika hlásím. Víra v Krista jako ‚cestu, pravdu a život‘ mě od té doby provází stále hlouběji,“ řekl brněnský biskup Pavel Konzbul.

Měl povahu bojovníka, občas budil rozruch, řekl Graubner o Dukovi

Ještě osobnější byl ve svém vyjádření jeho předchůdce, emeritní biskup Vojtěch Cikrle. „S kardinálem Dominikem Dukou nás spojoval fakt, že naši otcové byli v nemilosti komunistického režimu, nemohli jsme studovat a pracovali jsme v dělnických profesích. Takže naše cesty ke kněžství nebyly jednoduché ani přímočaré,“ připomněl.

„Dominik byl v kněžském semináři spolužák mého bratra Karla, ale blíže jsme se poznali, když byl představeným dominikánů a já rektorem kněžského semináře v Litoměřicích. Jeho poměrně náhlý odchod mne zaskočil. Modlím se za něj,“ svěřil se Cikrle.

