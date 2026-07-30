Domovy důchodců v Brně se přizpůsobují vedrům, senioři je zvládají vcelku dobře

Aktuálním extrémním vedrům se přizpůsobují rovněž v brněnských domovech pro seniory. Aktivity se v horkých dnech přesouvají dovnitř. Větrá se spíše v noci a nad ránem, aby se do pokojů seniorům nedostával teplý vzduch. Pracovníci také dbají na to, aby senioři dodržovali pitný režim. Horké dny však klienti zvládají vcelku dobře. Starší lidé mají odlišnou termoregulaci, někteří proto mají teplo rádi, shodly se ředitelky brněnských zařízení, které ČTK oslovila.
Režim vysokým teplotám přizpůsobují třeba v domově pro seniory ve Vychodilově ulici. "Neděláme nic na zahradě, což jinak mají klienti rádi. Režim je přizpůsobený tomu, co klienti zvládnou," uvedla ředitelka zařízení Marie Lemanová. Samozřejmostí je dodržování pitného režimu, k dispozici mají klienti v zařízení například výdejníky filtrované vody. "Pokoje jsou vybaveny žaluziemi. Některé mají klimatizaci," řekla ředitelka. Vlny veder zatím senioři dle ní zvládají lépe než personál.
Že senioři zvládají vedra dobře, potvrzuje i ředitelka domova pro seniory v Podpěrově ulici Barbora Duchanová. "Jejich termoregulace je jiná než třeba u pracovníků. Někteří mají teplo naopak rádi," podotkla. Pokoje v domově ochlazují třeba klimatizace, které lze přemisťovat. "Sledujeme pitný režim klientů, vybízíme je k tomu, aby stále popíjeli tekutiny. Co se týče zaměstnanců, také se snažíme, aby dodržovali pitný režim a mají k dispozici i iontové nápoje," řekla Duchanová.
Díky opatřením zvládli bez problémů vlnu veder na konci června například v domově pro seniory ve Foltýnově ulici. Aby slunce nezahřívalo pokoje, brání vstupu paprsků speciální okenní fólie. "To jsme nechali instalovat už v loňském roce. V pokojích je minimálně o čtyři stupně nižší teplota," řekla ředitelka Jana Bohuňovská. Pobyt v zahradě zpříjemňuje seniorům i nově nainstalované mlžítko.
Meteorologové předpovídají, že dnešní teploty by na jihu Moravy mohly stoupat až k 38 stupňům Celsia, v pátek dokonce k 39 stupňům.