Dělníci už pracují v Nopově ulici v Židenicích, kde soukromník staví na místě původního domova, který zboural. Počet lůžek se tady navýší o 75 na rovné tři stovky. Zvolená firma se postará také o provoz, každopádně magistrát dlouhodobě ujišťuje, že náklady pro seniory se nijak markantně nezvýší, jak při podobných změnách občas bývá zvykem.
Stejný režim jako v Nopově město uplatní i na Kociánce, kde je v plánu víc než 260 nových lůžek. Zatím se vybírá budoucí stavitel a provozovatel. Dalších 150 míst má přinést už řadu let plánovaný zdravotně-sociální komplex na Červeném kopci. Po několikaletém vyčkávání na možné dotace nakonec politici rozhodli, že zařízení zcela zaplatí z rozpočtu města. O stavební firmě by mělo být jasno na podzim.
Jenže tyto kapacity výhledově nemůžou stačit. V lednu schválený plán péče o seniory hovoří o tom, že za čtvrt století by Brno mělo mít k dispozici přes pět tisíc lůžek, nyní to však není ani půlka.
„Prediktivní modely ukazují, že při zachování současné struktury péče bude v Brně do roku 2035 potřeba vybudovat přibližně 1 250 nových pobytových lůžek a navýšit kapacity terénních služeb pro dalších více než dva tisíce klientů v domácím prostředí, jinak hrozí kolaps dostupnosti služeb pro seniory,“ upozornili v dokumentu úředníci magistrátu.
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Nový domov pro seniory v Brně už roste ze země, stavbu i provoz zajistí soukromník
Právě na základě tohoto plánu nyní magistrát zvolil jedenáct lokalit, kde se vedle již zmíněných Židenic a Kociánky zbudují další domovy. První investiční záměr na výstavbu zcela nového objektu schválili radní na konci srpna v brněnské části Kohoutovice.
„Půjde o domov pro seniory s kapacitou 140 míst a veškerým zázemím. Objekt bude maximálně čtyřpatrový s tím, že by druhé až čtvrté podlaží bylo určeno pro bydlení seniorů a ke společenskému setkávání,“ přiblížil náměstek brněnské primátorky pro sociální oblast Robert Kerndl (ODS). Náklady se podle něj vyšplhají na stovky milionů korun, termín výstavby odhaduje nejdříve za několik let.
Se zvolenou lokalitou nedaleko úřadu městské části Kohoutovice nemá problém ani místní vedení, záměr naopak vítá. „Projektu pomůžeme,“ podotkl tamní starosta Jakub Hruška (KDU-ČSL).
Podobnou kapacitu má mít i nové pobytové zařízení nedaleko konečné stanice tramvajové linky 12 v Komárově. V sousedství tamního domova mládeže je dnes relativně velká nezastavěná plocha, kde nový domov vyroste. Zdejší výstavba ale bude možná až po vybudování protipovodňových zábran na řece Svratce, protože toto území se nachází v záplavové oblasti.
Další domov na jihu Brna pak vyroste až na úplném okraji, ve čtvrti Přízřenice, po cestě do sousedních Modřic. „O obou lokalitách jsme se s vedením města bavili a jsme rádi za potvrzení, protože křivka stárnutí je neúprosná,“ řekl starosta městské části Brno-jih David Grund (ODS).
Výstavbu na obou místech magistrát v tuto chvíli plánuje až po roce 2030. „Není v možnostech městské části se na tom jakkoliv finančně podílet,“ dodal Grund s tím, že konkrétní kapacitu zařízení zatím neřešili.
Období v další dekádě je zvolené i v případě opačného konce Brna, na severu v Medlánkách. Tam magistrát našel plochu opět v blízkosti konečné linky 12 v Technologickém parku. Z jedné strany by tak domov vyrostl v sousedství vozovny dopravního podniku, z druhé by senioři z oken viděli právě na sídla tamních technologických firem a výzkumných středisek včetně vědeckého institutu Ceitec.
Tři objekty místo zahrádek
Červený kopec není v plánech města uveden jen v případě léta zmiňovaného sociálně-zdravotního komplexu, domovy se tu chystají i na dalších třech místech v zahrádkářské oblasti podél ulice Vinohrady. Místní chataři se tak se svými rekreačními objekty v budoucnu nejspíš rozloučí. „Určitě jsou to vhodné lokality,“ uvedl starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl (ODS). V tuto chvíli se však se stavbou počítá nejdříve za deset let.
Kromě zcela nových domovů magistrát prověřuje rovněž přístavby u těch stávajících – na Okružní na Lesné, Podpěrově v Medlánkách či Holásecké v Tuřanech.
Současně chce město podporovat i soukromníky či jiné provozovatele v jejich plánech. Například se jedná o Hospic sv. Alžběty, jenž poblíž Vídeňské ulice disponuje vhodnými pozemky v majetku Konventu sester alžbětinek v sousedství stávajícího zařízení. Další možností je také zajištění kapacit pomocí přístavby v areálu Domova Naděje na Arménské v Bohunicích, který provozuje nezisková organizace.
O konkrétních domovech ve zvolených lokalitách mají jednat zastupitelé na svém zářijovém zasedání. Dá se však očekávat, že schválení nebude nijak problematické. S plánem péče o seniory do roku 2050, který s výstavbou nových ústavů již počítal, souhlasili politici napříč brněnským politickým spektrem.
Proti jsou pouze opoziční Piráti. Podle nich se totiž více do popředí mají dostat neformální pečující, tedy především rodiny, tak aby měli u města podporu, když se starají o svého stárnoucího příbuzného. Pokud by se jim podle nich dostalo dostatečné psychické či krizové pomoci, nemuseli by být senioři předčasně umisťováni do velkých pobytových zařízení.
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25. září 2023