První volby s mobilem. Brňané se při výběru senátora mohou prokázat aplikací

Pro úřady městských částí, kde se volby konají, znamenala tato novinka školení a náklady navíc. Například Brno-sever, kde žije 33 tisíc voličů, si za 66 tisíc korun na měsíc pronajalo 70 mobilů, které speciálně kvůli volbám vybaví aplikací pro eDoklady, aby s nimi bylo možné ověřovat identitu příchozích.

„Telefony budou obsluhovat především zaměstnanci úřadu, kteří jsou zapisovateli, ale proškolili jsme i předsedy a místopředsedy jednotlivých komisí,“ uvedl tajemník úřadu Michal Lipovský.

Je totiž pravděpodobné, že někteří se vydají k voličům přímo domů s přenosnou schránkou. „Od části z nich při domlouvání přenosné urny zaznělo, že si chtějí doma vyzkoušet aplikaci eDoklady,“ prozradil tajemník.

Obecně jsou tak na mimořádné volby připraveni, případně i na druhé kolo, jež by se konalo v pátek 24. a sobotu 25. ledna. Druhé kolo je totiž v tomto senátním obvodě pravidlem. Výjimkou byly pouze první volby v roce 1996, kdy lidovec Jan Zahradníček získal už v prvním kole přes 50 procent hlasů.

O křeslo se uchází šest kandidátů

Na takové číslo se nedostal ani zesnulý Roman Kraus, ani jeho předchůdce Zdeněk Papoušek, jenž se chce nyní do Senátu vrátit, navzdory svým slovům z minulosti.

„Občas se něco podařilo, na druhé straně spousta věcí vyzněla do prázdna a já bych potřeboval konkrétnější výsledky. Člověk proseděl spoustu času na schůzkách a nemá to takový efekt. Obracela se na mě spousta lidí a já jim nemohl pomoct,“ prohlásil v roce 2019 Papoušek, který je pedagogem.

Nyní už mluví jinak. Ke kandidatuře jej podle jeho slov vybídl přímo předseda Senátu Miloš Vystrčil, k němuž se pak přidali i další senátoři. Nestraník Papoušek má ostatně za sebou podporu rovnou sedmi stran – od nominující ODS přes KDU-ČSL, TOP 09, STAN, Piráty, Zelené až po uskupení Fakt Brno.

Ve volbách bude mít pět protivníků. Hnutí ANO společně se SOCDEM vyslalo do senátorského boje opět náměstkyni brněnské primátorky Karin Podivinskou. Ta kandidovala už loni na podzim v senátních volbách v jiném obvodě a neuspěla.

Za společné uskupení SPD, Trikolory a hnutí PRO kandiduje strážník Městské policie Brno Petr Koš, nyní zastupitel Králova Pole. V aktuální kampani však nedbal předpisů svého zaměstnavatele a v propagačních klipech vystupoval v uniformě nebo také využíval služební vůz se zapnutými majáky.

Senátorské křeslo by rád získal i bývalý ředitel brněnské zoo Martin Hovorka, jehož si za svého kandidáta vybralo hnutí Přísaha. Poněkolikáté se do voleb pouští předseda Moravského zemského hnutí Pavel Trčala, šestým a posledním kandidátem je právník Milan Hamerský, který sice bydlí v Kladně, ale poslední týdny ho mohou lidé potkávat v ulicích Brna s petičním stánkem, kde se snaží shánět podpisy pod petici za uzákonění eutanazie.

Milan Hamerský: Podpořím kluby v Brně Chci navázat na práci nejlepších brněnských senátorů, Elišky Wagnerové a Jiřího Zlatušky. Jsem jediný kandidát, který má jako právník odborné předpoklady pro výkon funkce senátora. Také jediný kandidát, jemuž neplatí kampaň strana. Klub angažovaných nestraníků mi umožnil kandidovat bez politických závazků. V roce 1995 jsem se stal ve 22 letech neplaceným místostarostou brněnských Řečkovic. I když nyní bydlím v Kladně, v Brně jsem žil 33 let, stále se navíc pohybuji mezi Kladnem, Brnem a Prahou, kde pracuji na ministerstvu. Co chci změnit? Stát má sloužit lidem! Brno má problémy s korupcí, já nabízím podporu. Jedenáct brněnských organizací může získat deset tisíc korun na svoji činnost. Potřebujeme svobodná a férová média. Podpořím dárce krve, navrhnu přímou volbu starostů a hejtmanů a také navrhnu uzákonění eutanazie, jak jsem se pokoušel už v minulosti jako někdejší poradce bývalého senátora Zlatušky. Milan Hamerský je kandidátem Klubu angažovaných nestraníků.

Martin Hovorka: Chci zlepšit kvalitu života lidí

Současný vývoj politicko-ekonomické situace v České republice mě zklamal. Domnívám se, že je čas, aby do politiky vstoupili lidé, kteří rozumějí své práci a mají opravdovou snahu zlepšit podmínky pro občany. Senát je institucí, jež stojí spíše na osobnostech než na stranické příslušnosti. A právě zde vidím příležitost prosazovat témata, jimž skutečně rozumím a která mohou mít pozitivní dopad na život lidí i ochranu přírody.

Největšími problémy jsou zajištění bezpečnosti obyvatel, zlepšení a zjednodušení dostupnosti veřejných služeb a vytvoření kvalitního a přátelského životního prostředí. Pokud mi voliči dají svou důvěru, budu se těmto prioritám věnovat naplno. Zároveň se hodlám soustředit na podporu projektů, jež přispívají k ochraně přírody a celkovému zlepšení kvality života v našem regionu. V Senátu chci být hlasem těch, kteří věří, že pozitivní změny jsou možné, a budu usilovat o jejich realizaci.

Martin Hovorka je kandidátem hnutí Přísaha.

Petr Koš: Musíme hlídat státní hranice před migranty Jako klíčovou otázku vidím ochranu naší země před nelegální migrací. Chci prosadit nulovou toleranci vůči této hrozbě a důsledně kontrolovat naše státní hranice. Česká republika musí rozhodovat sama o tom, kdo u nás bude žít, a nikoliv se v této oblasti podřizovat cizím mocnostem. Dalším problémem je obtížná dostupnost zdravotní péče. Je nepřijatelné, aby tisíce občanů neměly přístup k praktickým lékařům nebo zubařům. Zasadím se o systémová řešení, která zvýší dostupnost zdravotnictví. Důležitým tématem je pro mě i dostupnost a kvalita sociální péče pro zranitelné skupiny našich občanů Mým cílem je také obnova či restart českého průmyslu a zemědělství. Chci, aby Česká republika byla maximálním možným způsobem soběstačná v potravinách a energiích, aby nebyla v mnoha oblastech závislá pouze na dovozu a aby se mohla opět stát suverénním státem, který si váží své národní identity a hrdosti. Petr Koš je kandidátem SPD, Trikolory a hnutí PRO.

Zdeněk Papoušek: Chci řešit segregaci vzdělávání

Nečekané úmrtí Romana Krause a doplňovací volby představují mimořádnou událost, která vyžaduje mimořádné rozhodnutí. Senátor, jenž zasedne do uprázdněné lavice, by měl sdílet hodnoty, které Roman Kraus hájil – demokratické smýšlení, prozápadní orientaci a zodpovědnost vůči lidem. Ke kandidatuře mě dovedla také široká podpora sedmi demokratických prozápadně orientovaných stran.

Nemůžu si klást nereálné cíle, protože mandát skončí již příští rok. Chci se proto soustředit na to, co je hlavním posláním senátora: hlasovat pro dobré zákony a opravovat špatné. Z regionálních témat bych rád přispěl k desegregaci vzdělávání, jež se v současnosti řeší jak na komunální, tak celostátní úrovni. Plánuji spolupracovat na připravované legislativě a uspořádat v Senátu kulatý stůl, kde by mohli odborníci i politici diskutovat o konkrétních krocích k řešení tohoto problému.

Zdeněk Papoušek je kandidátem ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN, Pirátů, Zelených a Fakt Brno.

Karin Podivinská: Byty musejí být dostupné V loňských podzimních senátních volbách jsem z pěti kandidátů skončila na druhém místě a dostala se do druhého kola, což považuji za úspěch. V letošním roce jsem se rozhodla kandidovat znovu, protože do tohoto volebního obvodu spadá i městská část Královo Pole, kde jsem byla od roku 2014 do roku 2022 starostkou a mnozí obyvatelé mě i osobně znají. Věřím, že mě přijdou podpořit i ve volbách. Velmi dobře se také znám se starosty přilehlých městských částí, mnohokrát jsme řešili společné problémy, takže vím, co nás zde tíží. Mým hlavním tématem je bydlení, jehož nedostatek pociťují lidé v celé republice. V Brně jsou byty neúměrně drahé a ceny hypoték tak vysoké, že na ně nedosáhne už ani pracující střední třída, zejména mladé rodiny s dětmi. Podpora ze strany státu je nulová. Kromě podpory výstavby sociálních bytů musí stát podpořit finančně i bytovou výstavbu právě pro střední třídu. A na to se chci zaměřit. Karin Podivinská je kandidátkou hnutí ANO a SOCDEM.

Pavel Trčala: Brno by mělo mít sjezdovku, Praha jí brání

Jako sportovec se zaměřuji na rozvoj sportu v Brně. Vybudoval jsem areál na beachvolejbal, vlek pro vodní lyžování a přímo v senátním obvodě plánuji také cvičnou lezeckou stěnu. Nejvíce lidí mě však zná na sněhu. Dříve jsem i závodil.

Již více než deset let se v Brně snažíme postavit sjezdovku. Jiná města jako Zlín, Olomouc či Ostrava sjezdovky ve svém okolí mají. Lyžuje se i na jižní Moravě mezi vinohrady. Bohužel nám to v Praze stále nechtějí dovolit. Ano, je to absurdní, ale o lyžování v Brně se nerozhoduje v Brně, ale v Praze. Jako velký problém vnímám nerovnosti mezi prosperujícími oblastmi a vylidněným pohraničím. A právě tam může pomoci například rozvoj lyžařských středisek a cestovního ruchu obecně.

Obrovské téma, které nikdo neřeší, je u nás též extrémně nízká porodnost. Musíme si říct krutou pravdu: ponecháme-li status quo, tak na sobě naprosto vědomě praktikujeme sebezahubení.

Pavel Trčala je kandidátem Moravského zemského hnutí.