Původně měla tato uzavírka začít už v pondělí 11. srpna, na poslední chvíli ale magistrát měnil původně zveřejněné informace, že omezení začne platit až v sobotu.
Termín je to lepší minimálně proto, že zúžení začne platit o víkendu, nikoli v pracovní den. Teprve pondělí 18. srpna však ukáže, jak se tato další potíž v brněnské dopravě projeví. Ulice Úvoz totiž bývá ve špičkách běžně zasekaná od Konečného náměstí až dolů pod kopec.
Jak se tedy od soboty bude jezdit? Auta ze směru od Mendlova náměstí pod kopcem pojedou klasicky po Úvozu, druhý směr ale čekají objížďky.
„Objízdné trasy povedou ve směru na Mendlovo náměstí ulicí Veveří, Husovou a Pekařskou. Pro směr na náměstí Míru využijí řidiči Gorkého a Údolní, případně Tvrdého, Roubalovu a Lerchovu,“ informoval magistrát.
Křižovatka ulice Úvoz a Údolní
Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License
V prvním případě se jedná rovněž o ulice, které jsou dopravou velmi zatížené a auta se tam musejí vymotat společně s tramvajemi. Kolikrát musí sdílet společný pruh. V druhém případě jde pak o úzké uličky Masarykovou čtvrtí, kudy se mohou šoféři rovněž dostat k Mendlovu náměstí.
„Za nás by navržené objízdné trasy měly být dostačující. Situaci ale budeme sledovat a případně operativně řešit,“ uvedla policejní mluvčí Petra Hrůzová.
Důvodem těchto omezení je postup stavebních prací v rekonstruované Údolní ulici, která Úvoz přetíná. „Je nutné pod křižovatkou propojit veškeré sítě,“ zdůvodnila nadcházející komplikace koordinátorka dopravních uzavírek v Brně Vlasta Jágerová. Zároveň je potřeba do křižovatky umístit nové koleje pro tramvajovou linku spojující centrum a Masarykovu čtvrť.
|
VIDEO: Nové koleje i bagry v akci. Podívejte se na opravu brněnské tepny
Spojů MHD se omezení na Úvozu netýká, provoz všech dosavadních běžných i výlukových linek v obou směrech budou přes nejužší hrdlo řídit kyvadlově semafory.
Omezení je v plánu „jen“ na dva týdny, tedy do konce srpna, původní požadavek stavební firmy byl přitom podle Jágerové dvakrát delší.