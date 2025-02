Brno chce víc prostoru pro chodce. Někde vykáže auta úplně, jinde je zpomalí

„Vznikne tu příjemný pobytový prostor pod stávající alejí,“ avizuje mluvčí Kanceláře architekta města Brna Šárka Reichmannová s tím, že toto místo bylo zvoleno, protože navazuje na nedaleké parky na Kolišti a Moravském náměstí.

Město chce za vynaložení co nejnižších nákladů v následujících třech letech vyzkoušet, jak nová podoba této části ulice bude fungovat a jak se lidem zalíbí. „Poté budou vyhodnoceny přínosy úprav a nadejde čas na přípravu budoucí rekonstrukce celé ulice,“ oznamuje Reichmannová. Do procesu proměny území jsou podle ní vtaženi i místní podnikatelé.

Místo pěší zóny na třídě Kapitána Jaroše v Brně Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

O „oživení Jarošky“ mluvila už loni designérka a expertka na kultivaci veřejného prostoru Veronika Rút Fullerová. Právě ona loni ve spolupráci s podnikateli a městskou částí Brno-střed iniciovala vznik takzvaného obýváku ve Vachově ulici v centru Brna, z níž načas zmizela auta a prostranství pak sloužilo pouze tamním provozovnám a chodcům, kteří se tu mohli i zastavit a relaxovat.

Fullerová tomuto počinu udělala velkou reklamu, letos však podle radnice nic podobného v plánu není. „Z iniciativy městské části aktuálně obdobný projekt nechystáme,“ sděluje mluvčí Brna-střed Michal Šťastný s poznámkou, že o změnách v ulici – například ohledně podoby letních zahrádek – se případně povedou s provozovateli jednání. Sama designérka na dotaz MF DNES, proč podobný projekt neplánuje i letos, neodpověděla.

Sdílená zóna u Obilního trhu

Neznamená to však, že chodci budou v Brně nadále uskakovat autům a obcházet ta nelegálně odstavená na chodnících jako dosud. Magistrát chystá zásahy i do frekventovanějších ulic, než byla nenápadná Vachova.

Třeba při aktuálně probíhající rekonstrukci Údolní se chystá poblíž Obilního trhu takzvaná sdílená zóna s maximální povolenou rychlostí 20 kilometrů v hodině. „Zvýší to prostupnost v daném místě hlavně pro chodce, kteří se nebudou muset vyhýbat zábradlí,“ vyzdvihla opatření brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS). Zábradlí by jinak bylo kvůli bezpečnostním normám nutné na místě osadit podél tramvajových ostrůvků.

S novinkou, kterou zákon zavedl teprve před rokem a pěší, cyklisté i auta v ní mají na vozovce stejná práva, už mají v Brně zkušenosti u hlavního nádraží. „Jedná se o mnohem lepší variantu, než je původní pěší zóna, jež v tomto místě byla zásahem krajského úřadu zrušena. Rovněž vnímáme velmi pozitivní reakce od procházejících, kteří oceňují, že je odstraněno zábradlí při cestě na zastávku a také že tudy projíždí méně aut,“ říká Radka Loukotová z tiskového oddělení magistrátu.

Ten chce naopak fyzické zábrany umístit do Rašínovy a Masarykovy ulice, kde mají zamezit projíždění drzých řidičů náměstím Svobody.

Další úpravy dopravních proudů má přinést rekonstrukce Pekařské, která se aktuálně připravuje. „Finalizuje se podoba projektu, teprve poté bude jasno. Ale chceme ulici zklidnit a dostat tam i cykloopatření,“ nastiňuje radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS). Podle informací MF DNES je jednou z úvah i zjednosměrnění ulice pro auta.

Oprašování starých plánů

Stejně tak se uvidí, jak radikální řez zažije ulice Veveří. V tomto případě je příprava úplně na začátku, už loni však město zadalo technickou studii, která má mimo jiné říct, jak od krajského úřadu ke Konečného náměstí omezit tranzit. Prioritou v ulici mají být cyklisté a pěší, nikoliv auta – ať už ta projíždějící nebo parkující.

Jak přesně bude toto omezení řešeno, zatím není jasné. Možná se však magistrát vrátí k záměru ještě z dob působení Matěje Hollana (Žít Brno) na Nové radnici, který v roce 2017 představil studii navrhující zákaz průjezdu aut zhruba stometrovým úsekem poblíž křižovatky s ulicí Grohovou. „Veveří má potenciál stát se klidovou ulicí,“ prohlásil tehdy.

Tato varianta se nabízí i proto, že „Hollanovu studii“, stejně jako tu loni zadanou zpracovávají projektanti z firmy PK Ossendorf. Ti tak dnes mohou oprášit a „jen“ aktualizovat svou starší práci.

Oprava sítí zavře parkoviště Na konci února se musejí řidiči připravit, že jim uzavírka ubere zhruba stovku parkovacích míst v Kounicově ulici v sousedství budovy brněnského magistrátu. Dělníci se v pásu parkoviště a navazujících chodníků, které budou rovněž uzavřené, pustí do oprav vodovodu. Chodník bude rozkopaný až k Nerudově ulici, tedy i podél Moravské zemské knihovny či Univerzity obrany. Na počátku jara se má alespoň otevřít nový parkovací dům pro 600 aut na nedaleké Šumavské.

Nebylo by to ostatně poprvé, co by se město pod vedením ODS vrátilo k historickým záměrům. Před třemi lety představilo plán na zklidnění dopravy kolem hlavního nádraží se zákazy odbočení vlevo, aby si tudy šoféři nezkracovali cestu. Tuto vizi následně dovedlo až ke skutečnosti, od konce letních prázdnin navíc dodržování těchto zákazů nově pohlídají kamery.

Zajímavost Oprava sítí zavře parkoviště Na konci února se musejí řidiči připravit, že jim uzavírka ubere zhruba stovku parkovacích míst v Kounicově ulici v sousedství budovy brněnského magistrátu. Dělníci se v pásu parkoviště a navazujících chodníků, které budou rovněž uzavřené, pustí do oprav vodovodu. Chodník bude rozkopaný až k Nerudově ulici, tedy i podél Moravské zemské knihovny či Univerzity obrany. Na počátku jara se má alespoň otevřít nový parkovací dům pro 600 aut na nedaleké Šumavské.