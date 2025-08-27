Konec prázdnin nemusejí zvlášť letos v Brně toužebně vyhlížet jen rodiče školáků, kterým opět začne výuka, ale i řidiči. Končí rovnou několik velkých uzavírek, které už týdny a měsíce komplikují průjezd městem.
Jmenovitě jde o ulici Kounicovu, kam se vrátí provoz aut i MHD. Do celé šířky se vrátí i provoz na Vídeňské včetně tramvají jezdících až do Modřic. Díky opravě trati pojedou rychleji a zkrátí tak dobu jízdy. Bez omezení se bude od pondělí 1. září jezdit také po Svatoplukově a Rokytově v Židenicích.
„Zásadní stavba, která ovlivňuje dopravu, je dnes oprava Poříčí a Bauerovy podél Svratky. Ta by také měla být hotová na konci prázdnin,“ uvedl brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS) místo, kterým bylo komplikované projet nejen letos, kdy se tady opravoval povrch, ale také v minulých letech při pracích na protipovodňových opatření v řece Svratce v bezprostředním sousedství frekventované silnice.
|
Rarita. Brno spojilo tramvaje „zadky“ k sobě, nemá dost obousměrných
Magistrát tlačí na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), aby termín skutečně dodrželo. Sám státní podnik totiž mluví o finiši o pár dní později 4. září.
Konec zmatků na Staré osadě
Prodloužil se i termín uzavírky průjezdu pod železničním viaduktem na Křenové, kde na dělníky, kteří mění kanalizaci, vykouklo nečekané překvapení. Potrubí je schované pod betonem, který musí vybourat. Práce to tak prodlouží do října, doprava ze Slatiny se přesto po dlouhých měsících vrátí na svou trasu až k hlavnímu nádraží.
|
Dřív než obvykle. V Brně začnou velké uzavírky MHD, chystají se speciální řešení
„Nasadíme sem parciální trolejbusy, které pojedou tramvajovým tubusem,“ zmínil provozní ředitel dopravního podniku Jan Seitl vozy, jež mohou jet i bez drátů.
Jinak dopravní podnik komplikace nehlásí, naopak vrací na původní trasy všechny tramvajové linky – tedy kromě čtyřky, protože až do konce roku potrvá oprava ulice Údolní.
Cestující už nebudou muset hledat ani zastávky kolem uzlu na Staré osadě v Židenicích, který se opravoval, a autobusy kvůli tomu zastavovaly na různých místech v okolí. Pro mimobrněnské bylo takřka nesplnitelným úkolem zastávku najít.
|Stará osada
|31. srpna
|Svatoplukova, Rokytova
|31. srpna
|Zábrdovická (pro MHD)
|31. srpna
|viadukt Křenová (pro MHD)
|31. srpna
|jednosměrka na Úvozu u křížení z Údolní
|31. srpna
|Vídeňská
|31. srpna
|Poříčí, Bauerova
|4. září
|Kníničská
|konec října
|Jihlavská
|konec roku
|Hlinky
|konec roku
|Údolní
|konec roku
Právě ze Staré osady už budou jezdit znovu i tramvaje do centra města. Auta po Zábrdovické však budou moct stále využít jen jeden směr.
„Nikdy se neopraví všechno“
Vydržet musí i lidé z Bystrce a další šoféři, kteří využívají Kníničskou ulici. Práce na ní se nedávno posunuly do další etapy blíž k napojení na Žabovřeskou a potrvají zhruba do konce října. A až do konce roku se bude kopat na Jihlavské.
Podle Kratochvíla se nicméně ani poté řidiči nemohou těšit na lepší roky. Intenzita oprav podle něj musí pokračovat, protože dluh na infrastruktuře města se nastřádal. Ostatně už na podzim začne oprava Žebětínské, Komárovské, ulice Drobného a hlavně přestavba křížení dálnic D1 a D2.
„Určitě se nikdy nepodařilo a nepodaří udělat vše, jak si představujeme,“ řekl na rovinu k problémům, které letní uzavírky doprovázely.
|
Uzavření podjezdu v Brně způsobilo kolaps. Kolony má zmírnit speciální most
Nedokázal však vysvětlit, jak je možné, že když se strhla kritika na Brněnské vodárny a kanalizace kvůli uzavírce podjezdu pod křižovatkou Hlinky na výpadovce do Pisáreckých tunelů, najednou šlo práce přeplánovat a zkrátit omezení o pět týdnů.
„Mě taky zajímalo, jak je to možné. Našli řešení, které z našeho pohledu měli znát dříve. Nevím, jestli je v tu chvíli tato možnost nenapadla, je z toho ale poučení,“ poznamenal radní. Podle něj se jinak obecně pracuje na stavbách tak rychle, jak to jen jde.
Hájil i městskou koordinátorku dopravních staveb Vlastu Jágerovou. Prohlásil, že kdyby nebylo jí, situace na silnici by byla ještě horší. Přiznal však, že vlastně nemá žádné pravomoci. „Ona nemůže vodárnám nebo ŘSD něco zakázat, ona je koordinátorkou, která sbírá přání investorů a snaží se po dohodě s nimi vše poskládat, aby to alespoň nějak fungovalo,“ podotkl Kratochvíl s tím, že letos bylo v Brně přes pět tisíc uzavírek.
|
19. května 2025