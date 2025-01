Stokorunová přirážka za nákup jízdenky v hotovosti? Kraj kvůli kritice couvá

Přirážka totiž nemusí být jen 50 korun. V posledních dnech začalo vycházet v různých diskusích najevo, že se tato „sankce“ může na jaře zvýšit až na stokorunu.

Nešlo o nepodložené spekulace, takové úvahy a plánované zpřísňování na dotaz MF DNES přiznal přímo krajský náměstek pro dopravu Jiří Crha (ODS). „Brali jsme to tak, že chceme co nejvíce lidí přimět k tomu, aby platili kartou,“ hájil náměstek navýšení.

Nyní však i pod tíhou výtek a podnětů začíná otáčet a tvrdí, že stokorunové penále by bylo příliš vysoké. „Budu prosazovat, aby přirážka zůstala na 50 korunách, jak má být zavedena od února. Vše ale ještě musí schválit krajská rada, které bych chtěl tuto změnu předložit do konce ledna nebo na začátku února,“ doplnil Crha. Definitivně rozhodnuto ale v tuto chvíli není.

Suma sto korun by v mnoha případech zdražila jízdenku i na několikanásobek. Ta nejdražší, kterou lze jezdit napříč regionem čtyři hodiny v kuse, dnes stojí 113 korun, s „pokutou“ by cestující zaplatil takřka dvakrát tolik.

I podle opozičního zastupitele Jana Nečase (ANO) bude špatné, pokud se zavede takto vysoká přirážka. „Elektronizace jízdného je správnou cestou a taky bychom ji jako ANO ve vedení kraje prosazovali, nicméně bychom nepostupovali tak uspěchaně,“ naráží na problémy, které s sebou přináší nový systém prodeje lístků.

Raději by šel na počátku cestou cenového zvýhodnění elektronických lístků před papírovými, takovou motivaci však kraj podle Crhy nechystá.

Poruchové automaty

Na sociálních sítích se to od prosince, kdy začal nový systém platit, hemží kritikou z řad cestujících.

„Několikrát se mi stalo, že jsem zaplatil za jízdenku a nenačetla se mi na nosič, takže jsem ve vlaku musel zakoupit novou. Nesnesitelná je také vysoká poruchovost automatů. Sice jsem si úspěšně tyto jízdenky vyreklamoval, ale z pohledu spotřebitele nevidím důvod k této starosti navíc,“ poznamenal jeden z cestujících, který sám říká, že preferuje platby kartou, ale netrestal by ty, kdo chtějí platit hotově.

Podle Květoslava Havlíka, mluvčího krajské společnosti Kordis, která koordinuje veřejnou dopravu v regionu, bylo za půl roku, co nechal kraj nainstalovat první automaty a validátory z nynějších téměř pěti stovek, zaznamenáno patnáct závad, kdy bylo zařízení zcela nefunkční. „Další dočasné výpadky mohou být například při výpadku signálu operátora či nedostupnosti vyhledávače spojení. Ty jsou však úplně marginální,“ tvrdí mluvčí.

Odmítá i to, že by bylo častým problémem nenahrání elektronické jízdenky na platební kartu a následné dohady cestujících s průvodčími o (ne)zakoupení dokladu. „V okamžiku, kdy cestující uvidí ve validátoru zelené zatržítko, je jízdenka odeslána do Dopravního zúčtovacího centra. Odtud si ji pak stahují jednotlivá kontrolní zařízení průvodčích. I kdyby se jízdenka nepodařila do zařízení stáhnout, mají průvodčí možnost po načtení karty ověřit přiřazení jízdenky k nosiči on-line. Pokud se tedy nepodaří jízdenku načíst, buď nebyla zakoupena, nebo cestující ukazuje nesprávný nosič, nebo průvodčí neumí provést on-line kontrolu. Všichni průvodčí toto musí umět, je to jejich základní povinnost,“ popsal Havlík.

Nejen kvůli poruchovosti, která skutečně nastává, a sami lidé zveřejňují fotky nefunkčních automatů, ale možná i kvůli nesrozumitelnosti nového systému zůstávají někteří cestující věrní původní papírové formě. Při koupi lístku například tomu, kdo má nárok na slevu, na displeji vyskočí dvě políčka „zlevněná A“ a „zlevněná B“, což běžný cestující nedokáže jen tak rozklíčovat.

Jedna sleva je na lístky mimo Brno, druhá zahrnuje i krajské město. „Řešíme možnost úprav, aby zobrazované informace byly v tomto směru pro cestující přehlednější,“ slíbil Havlík změny. Složitě počítat zóny pak musí ten, kdo nechce platit za úsek, kde má předplatní lístek, například v Brně známou šalinkartu.

Rozlišování způsobu platby není diskriminace

Nejde přitom jen o diskuse na internetu. Redakci MF DNES se ozval jeden obyvatel Blanenska, kterému rovněž nový systém vadí. „Proč je v autobusech možné platit jak kartou, tak hotovostí bez přirážky, ale ve vlaku ne? Za hotovost by mělo být možné si pořídit jízdenku všude,“ vytýká muž hejtmanství. Zároveň upozorňuje, že mu žádný zákon nenařizuje vlastnit platební kartu.

Podněty už řeší i Česká obchodní inspekce (ČOI). Obecně říká, že rozlišování mezi cestujícími na základě způsobu platby nelze považovat za diskriminaci, výše přirážky už nicméně může být za hranou. „Konkrétní závěry by však bylo ze strany ČOI možné učinit až na základě provedené kontroly,“ upozornil mluvčí inspekce František Kotrba.

Kordis podotýká, že papírové lístky stále existují a je možné si je hotově bez přirážky koupit v krajských pokladnách, takzvaných kontaktních centrech. Jenže ta nemají otevřeno pořád a hlavně jsou jen ve 14 větších městech.

Některé obce proto začaly situaci řešit tak, že samy papírové lístky nakupují a svým obyvatelům prodávají. To je případ i čtyřtisícových Rosic na Brněnsku ležících na zrekonstruované a nově elektrifikované trati do Brna.

7. června 2024