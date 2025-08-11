Za zácpy si mohou řidiči sami, prohlásila koordinátorka uzavírek v Brně

Marek Osouch
  15:02
Tisícovkám řidičů se mělo dneska ulevit při průjezdu Žabovřeskou ulicí v Brně, kde je uzavřený podjezd pod křižovatkou Hlinky ve směru k Pisáreckému tunelu. Brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS) sliboval otevření podjezdu alespoň pro jeden pruh. To se nestalo. Místo toho městská koordinátorka pro uzavírky Vlasta Jágerová řidičům vzkazuje, že si za dlouhé kolony mohou sami.

„Když se dívám na kamery na křižovatce Hlinky, vidím, že řidiči nevyužívají oba pruhy na křižovatce, tedy jezdí po paměti. Můžou si tak sami za to, že tam stojí tak dlouhé kolony,“ prohlásila pro iDNES.cz koordinátorka dopravních staveb v Brně, na niž se teď od mnoha řidičů snáší hněv za to, jak je město rozkopané.

Podjezd u křižovatky Hlinky je kvůli opravě vodovodu uzavřený, veškerá doprava ve směru z Žabovřeské musí vrchem přes křižovatku. Na Žabovřeské se tak táhnou kolony. (11. srpna 2025)
Podjezd u křižovatky Hlinky je kvůli opravě vodovodu uzavřený, veškerá doprava ve směru z Žabovřeské musí vrchem přes křižovatku. Na Žabovřeské se tak táhnou kolony. (11. srpna 2025)
Podjezd u křižovatky Hlinky je kvůli opravě vodovodu uzavřený, veškerá doprava ve směru z Žabovřeské musí vrchem přes křižovatku. Na Žabovřeské se tak táhnou kolony. (11. srpna 2025)
Podjezd u křižovatky Hlinky je kvůli opravě vodovodu uzavřený, veškerá doprava ve směru z Žabovřeské musí vrchem přes křižovatku. Na Žabovřeské se tak táhnou kolony. (11. srpna 2025)
7 fotografií

Úřednice naráží na fakt, že kvůli uzavírce podjezdu upravili silničáři značení pruhů, a tak při cestě rovně k Pisáreckému tunelu můžou šoféři vjet před křižovatkou i do běžně protisměrného pruhu pro auta odbočující vlevo na Žabovřeskou ve směru od Anthroposu, případně jedoucí z protější strany. Vjezd z těchto míst je totiž nyní zakázaný.

Úprava provozu na křižovatce Hlinky v Brně. (srpen 2025)

Faktem však také je, že v prvních dnech uzavírka kvůli rekonstrukci vodovodu způsobila na místě takový kolaps, že se o situaci začal zajímat i brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl a před novináři sliboval zlepšení.

„Počítáme s uvolněním jednoho pruhu pro osobní auta. Vznikl by jakýsi deštník, konstrukce, na místě, kde je rozbouraná vozovka. Samozřejmě tam bude snížená rychlost a nákladní auta budou muset využívat stávající náhradní trasu přes světelnou křižovatku,“ přiblížil na konci července Kratochvíl s tím, že po konstrukci bude snížená rychlost na 20 nebo 30 kilometrů v hodině a k dispozici bude od tohoto týdne.

Jenže nic není a ani nebude, jak sdělil iDNES.cz místopředseda představenstva Brněnských vodáren a kanalizací David Grund (ODS). „Uvažovalo se o různých variantách, ale tento nadjezd nebyl v daném čase proveditelný, navíc by tam byl jen jeden pruh,“ řekl.

Právě jeden pruh, který se vyhne křižovatce a semaforům, považoval Kratochvíl za velký benefit a plus pro plynulejší dopravu v daném místě. Na konci července rovněž hájil koordinátorku Vlastu Jágerovou, že nemá situaci vůbec jednoduchou a je na ni velký tlak, aby bylo staveb ještě více.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Podle Grunda bude uzavírka podjezdu dál jako doposud, nicméně se ji údajně snaží zkrátit. „Děláme vše pro to, aby 19. srpna byly zprovozněny oba pruhy,“ uvedl.

Na webu města je však stále informace, že omezení potrvá až do 25. září. Radní pro dopravu Petr Kratochvíl se k situaci nyní nevyjádřil, je na dovolené.

Podle brněnského magistrátu se skutečně předpokládá zprovoznění v obou pruzích 19. nebo 20. srpna. Do té doby by se měla díky urychlení oprav zasypat šachta a v následujících dnech a týdnech už by se pracovalo pouze ve štole v podzemí.

„Pokud by bylo na šachtu instalováno přemostění, byla by zde pro řidiče snížena rychlost, což by průjezd zpomalovalo. Zároveň by práce kvůli bezpečnosti pokračovaly v šachtě pomaleji. Omezení by zde bylo po delší dobu, než je nutné,“ vysvětlil změnu plánů mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Na dotaz, proč se vodovod v daném úseku neopravoval v minulých letech, kdy se rozšiřovala Žabovřeská a opravoval i navazující úsek velkého městského okruhu na Bauerově podél brněnského výstaviště, reagoval Grund tím, že šlo údajně o havarijní stav, na který se přišlo v loňském roce, kdy se napojovalo nové potrubí od tunelu. „Nebylo možné to opravit dříve,“ dodal.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Uhodnete registrační značky podle okresů?

Původní registrační značky na autech, jak se také někdy nesprávně říká „espézetky“ podle okresů oficiálně skončili v roce 2001. Od 1. července toho roku dostalo každé nově přihlášené auto hlavní...

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dinosaurus či nanočástice. Podívejte se, jak budou vypadat stanice metra D

Stanice linky D, kterou se cestující pražského metra svezou nejdříve v roce 2032, umělecky dotvoří různí výtvarníci. Respektive vítězové výtvarné soutěže, které vybrala porota složená ze zástupců...

Náměstíčko Karla Gotta. Vydejte se na toulky Prahou, kde v metropoli bydlel slavný český zpěvák

Vdova po Karlu Gottovi požádala úřady Prahy 5, aby se prostranství nedaleko vily, kde zpěvák žil, přejmenovalo po něm. Která místa ve městě jsou spojená s jeho jménem?

Požár vlaku zastavil dopravu na trati mezi Hradcem Králové a Jaroměří. Provoz je již obnoven

Požár nákladního vlaku v Předměřicích nad Labem v pondělí v podvečer zastavil železniční dopravu na důležité regionální trati Hradec Králové - Jaroměř. Hořelo dřevo na jednom z vagonů. Nikomu se nic...

11. srpna 2025  19:42,  aktualizováno  20:34

Epopej zůstane v Moravském Krumlově dalších pět let, radní prodlouží smlouvu

Hlavní město prodlouží smlouvu s Moravským Krumlovem o zapůjčení 20 velkoformátových děl malíře Alfonse Muchy Slovanská epopej o pět let. Cyklus tak bude na moravskokrumlovském zámku k vidění do roku...

11. srpna 2025  17:32,  aktualizováno  18:41

Senior nestačil včas zastavit, náraz odmrštil auto před ním přímo do chodců

Těžká havárie se v pondělí odpoledne stala poblíž domažlického nádraží. Senior nestačil včas zastavit za autem před ním, které už stálo a jeho řidič nechával přejít pěší po přechodu. Náraz byl tak...

11. srpna 2025  18:32,  aktualizováno  18:32

V centru Plzně začne v pátek devítidenní Festival na ulici se 150 účinkujícími

Přes 150 účinkujících se představí na osmi scénách Festivalu na ulici v centru Plzně. Největší hudební akce ve městě, která se letos koná 32. rokem, začne v...

11. srpna 2025  16:49,  aktualizováno  16:49

Spory o MHD. Středočeši čekají na schválení tarifu od Prahy, ta sama řeší zdražení

Měla to být jen technikálie, přesto je z toho další rozkol. Radním hlavního města se v pondělí dostalo na stůl usnesení, kterým měli posvětit zdražení jízdného v MHD ve Středočeském kraji. Vedení...

11. srpna 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Válka rodí zlo a bolest. Ale také umění. Výstava přibližuje realit ukrajinské války skrze konkrétní artefakty

Už jsme v Praze měli výstavu ukořistěné a zničené ruské techniky. Umělci přetvořili v artefakty i karoserie zničených aut z vybombardovaných ukrajinských ulic. Teď se můžete podívat na další umění,...

11. srpna 2025  18:07

Alžbětiny lázně v Karlových Varech otevřou bazén po rekonstrukci počátkem září

V Karlových Varech pokračuje rekonstrukce veřejného vnitřního bazénu v Alžbětiných lázních. Zcela vypuštěn je poprvé po několika letech. Po nutných opravách se...

11. srpna 2025  15:45,  aktualizováno  15:45

Státní veterinární správa chystá kontrolu v zooparku, kde policie zastřelila lva

Státní veterinární správa (SVS) chystá v nejbližších dnech kontrolu v zooparku ve Zvoli u Prahy, kde policisté v sobotu zastřelili lva, který utekl z výběhu....

11. srpna 2025  15:36,  aktualizováno  15:36

Královna hor zaměstnala sto lidí, sousoší v Krkonoších už září do kraje

Osm metrů vysoký Mariánský sloup u Erlebachovy boudy v Krkonoších už je kompletní. Bronzové sousoší Panny Marie a Ježíše Krista v pondělí technici umístili na nerezový sloup. Projekt vznikal deset...

11. srpna 2025  17:12,  aktualizováno  17:12

Mistrovství profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu se letos uskuteční v Třebíči

11. srpna 2025  16:57

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pryč s polskými kamiony. Stavba východního obchvatu Bruntálu rychle pokračuje

Více než stovka stavařů a řemeslníků nyní pracuje na stavbě východního obchvatu Bruntálu. V následujících týdnech a měsících jich bude dál přibývat. Po roce od zahájení prvních prací se už v terénu...

11. srpna 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Na pořádek a bezpečnost budou při Barum rallye dohlížet tři stovky policistů

Téměř tři stovky policistů z celého Zlínského kraje budou v souvislosti s letošní Barum Czech Rally Zlín dohlížet na veřejný pořádek či bezpečnost a plynulost...

11. srpna 2025  15:08,  aktualizováno  15:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.