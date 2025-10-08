Sedm zraněných při dopravní nehodě v Brně. Jeden z řidičů byl pod drogami

Autor: iDNES.cz, ČTK
  22:12aktualizováno  22:12
Při srážce dvou osobních aut v brněnské Bystrci se dnes večer zranilo sedm lidí. Tři dospělí jsou zranění těžce, záchranáři převezli do nemocnice také tři děti. Sdělila to mluvčí jihomoravských zdravotnických záchranářů Michaela Bothová. Nehodu způsobil řidič, který nedal přednost v jízdě a následně měl pozitivní orientační test na drogy, řekl policejní mluvčí David Chaloupka.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jan Palla / ZZS KHK

Auta se srazila po 18:30 ve Vejrostově ulici. „Zdravotníci ošetřili čtyři dospělé osoby, tři z nich se zranily těžce, jedna středně těžce,“ uvedla mluvčí. Záchranáři je odvezli na urgentní příjmy obou brněnských fakultních nemocnic. „Postarali jsme se také o tři děti, k vyloučení vážnějších zranění jsme je po ošetření transportovali do brněnské Dětské nemocnice,“ dodala Bothová.

Žena na Jičínsku přejela do protisměru a srazila se s kamionem. Nehodu nepřežila

Řidič, který měl po nehodě pozitivní test na drogy, nedal přednost druhému autu při vjíždění na hlavní silnici, řekl Chaloupka. „Budeme se tím dále zabývat,“ podotkl.

Záchranářský dispečink podle Bothové vyslal k nehodě devět vozidel včetně velkokapacitní sanitky. „Z našeho pohledu se jednalo o mimořádnou událost prvního stupně,“ doplnila mluvčí.

8. října 2025  20:36,  aktualizováno  20:36

