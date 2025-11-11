Na D1 v Brně havaroval kamion, kolona před křížením s D2 měla několik kilometrů

K nehodě kamionu došlo po desáté hodině, před 10:30 se už začalo jezdit jedním pruhem. Přesto se rychle vytvořila kolona, která byla podle webu Dopravní info dlouhá několik kilometrů.
Podle policejního mluvčího Bohumila Maláška se nehoda obešla bez zranění. Původně hrozilo, že náklad bude třeba přeložit do náhradního návěsu, což by omezení na dálnici protáhlo na několik hodin. Nakonec se však povedlo kamion odtáhnout a dálnice byla znovu zprůjezdněna už před půl dvanáctou.
|
Přestavba křížení D1 a D2. Kolony jsou větší než obvykle, ale jedou
Nehoda se stala těsně před křížením dálnic D1 a D2, kde je v současnosti omezený provoz. Silničáři pracují na přestavbě křižovatky a rozšiřují dálnici D1 na tři pruhy. Jezdí se tu ve zúžených pruzích, ještě větší omezení jsou naplánovaná v další etapě prací, které začnou v lednu. Místo, kde se nehoda stala, je nejvytíženějším dálničním úsekem na jižní Moravě.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz
|
9. října 2025