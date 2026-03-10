Šofér vážně zranil dívku na přechodu. Klíčovým důkazem bylo pro soud video

Okresní soud Brno-venkov v úterý zprostil obžaloby řidiče dodávky, který předloni v lednu na přechodu pro chodce v Kuřimi na Brněnsku srazil nezletilou dívku. Školačka při střetu utrpěla vážná zranění. Podle znaleckého posudku vstoupila na přechod v okamžik, kdy se k němu blížil vůz a šofér už střetu nedokázal zabránit. Soud proto dospěl k závěru, že skutek není trestným činem.
Rozhodnutí o nevině obžalovaného soud opřel o záznam z bezpečnostní kamery a znalecký posudek z oboru dopravy, který neprokázal vinu řidiče.

Výpočet v posudku uvádí, že řidič jel povolenou rychlosti přibližně 47 kilometrů za hodinu a chodkyni mohl poprvé spatřit 27 až 33 metrů před místem střetu, který se nacházel v mírně levotočivé zatáčce. V takovém případě řidič nemohl střetu zamezit.

Sám státní zástupce po vyslechnutí znaleckého posudku nehody navrhl zproštění viny obžalovaného.

Nechala přejet jedno auto a vešla

Při zdůvodnění rozsudku soudkyně v jednací síni přehrála kamerový záznam. Z něj vyplynulo, že dívka u přechodu zhruba dvě a půl sekundy stála a vyhodnocovala provoz. „Nechala projet jedno vozidlo, ale vzápětí vešla do silnice,“ poznamenala soudkyně.

Zda se před krokem do vozovky vůbec rozhlédla, se navíc s jistotou neprokázalo. Dívka si kvůli vážným zraněním nehodu nepamatuje a svědecké výpovědi nejsou jednoznačné. Během líčení se ale vyvrátily spekulace, že by dívka měla v uších sluchátka nebo se dívala do mobilního telefonu. Žádné takové důkazy se na místě nenašly.

Dodávka srazila na přechodu dívku, je vážně zraněná. Policie hledá svědky

Policie po nehodě uvedla, že řidič nenadýchal alkohol a zastavil zhruba deset metrů za místem střetu. Soud zároveň poznamenal, že vůz neměl v době nehody platnou technickou kontrolu, tato skutečnost však neměla na vznik nehody vliv.

Rozsudek zatím není pravomocný. Účastníci řízení proti němu mohou podat odvolání.

Nehoda se stala předloni 4. ledna krátce před půl pátou odpoledne v Tyršově ulici v Kuřimi. Dívka přecházela silnici od vinotéky směrem k sídlišti, když ji na přechodu srazila dodávka značky Ford jedoucí směrem na Brno.

Záchranáři školačce na místě ošetřovali vážná zranění včetně poranění hlavy. „Na místě bylo nutné ji zaintubovat a napojit na řízenou ventilaci,“ uvedla tehdy mluvčí záchranné služby Michaela Bothová. Zraněnou následně převezli na oddělení ARO Dětské nemocnice v Brně.

