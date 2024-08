Řidič přepálil rychlost, na „silnici smrti“ boural před policejním radarem

Policie v tomto úseku na silnici I/54 mezi Vracovem a Bzencem nekontroluje rychlost náhodou. V březnu se právě zde odehrála smrtelná nehoda, při níž na neopatrné předjíždění a čelní srážku s protijedoucím vozem doplatil třicetiletý řidič.

Tak fatální následky minulý týden počínání šoféra volkswagenu nemělo. Pozor si v pravotočivé zatáčce, kde je snížena maximální povolená rychlost na 70 kilometrů v hodině a zákaz předjíždění, rozhodně nedal.

„Doslova vletěl do pravotočivé zatáčky, přičemž dostal smyk, vjel do protisměru a následně havaroval do silničního příkopu. Nečekaný karambol naštěstí odnesly jen plechy,“ řekl k nehodě policejní mluvčí Petr Vala.

Jeho kolegové na místě řidiči na sedmdesátce naměřili rychlost 103 km/h.

Ve čtvrtek policisté připomněli tragickou prázdninovou bilanci na jihomoravských silnicích: od začátku července zasahovali u 798 dopravních nehod, při kterých zemřelo dvanáct lidí.

„Jen dopravní policisté o prázdninách na jižní Moravě řešili přes šest a půl tisíce přestupků na silnicích a zadrželi bezmála stovku řidičských průkazů. Nejčastějším prohřeškem přitom byl nesprávný způsob jízdy,“ uvedl mluvčí Pavel Šváb.