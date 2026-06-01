Dopravu kolem Mendlova náměstí v Brně zastavil nález podezřelého předmětu

Dopravu kolem Mendlova náměstí dnes odpoledne zastavil nález podezřelého předmětu u školní budovy. Na místě zasahovali pyrotechnici, kteří zjistili, že předmět není nebezpečný. "Kromě chodníku a silnice přímo u místa nálezu je provoz bez omezení. Případem nálezu předmětu se nadále zabýváme," uvedli policisté na síti X.
Ke zneškodnění balíčku použili pyrotechnici takzvaný vodní rozstřelovač. Zásahu přecházela evakuace asi 400 dětí ze školy. Děti si postupně převzali rodiče.
Mendlovo náměstí je důležitý uzel městské hromadné dopravy. Kvůli zásahu jely tramvajové linky 5 a 6 odklonem, některé autobusové a trolejbusové spoje měly zkrácené trasy, případně dočasně nevyjížděly. Po 17:00 se postupně vracely na své pravidelné trasy. Stále je však nutné počítat s nepravidelnostmi v provozu, uvádí na svém webu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje.