Dopravu kolem Mendlova náměstí v Brně zastavil nález podezřelého předmětu

Dopravu kolem Mendlova náměstí dnes odpoledne zastavil nález podezřelého předmětu u školní budovy. Na místě zasahovali pyrotechnici, kteří zjistili, že předmět není nebezpečný. "Kromě chodníku a silnice přímo u místa nálezu je provoz bez omezení. Případem nálezu předmětu se nadále zabýváme," uvedli policisté po 17:00 na síti X.
"Bližším ohledáním bylo zjištěno, že šlo o zdroj elektrické energie několikrát oblepený lepicí páskou, ze kterého vyčnívaly dráty," řekl policejní mluvčí Petr Vala.
Ke zneškodnění balíčku použili pyrotechnici dálkově ovládaného robota a takzvaný vodní rozstřelovač. Zásahu přecházela evakuace asi 400 lidí ze školy směrem na Pekařskou ulici, z toho 350 dětí. Mladší děti si postupně převzali rodiče, starší se rozešly samostatně domů.
"Na místě byli preventivně přítomni také hasiči a posádky zdravotnické záchranné služby. V souvislosti se zákrokem policisté uzavřeli přilehlé okolí včetně části Mendlova náměstí. Omezení se dotkla pěších, individuální automobilové dopravy i linek městské hromadné dopravy," popsal Vala.
Mendlovo náměstí je důležitý uzel městské hromadné dopravy. Kvůli zásahu jely tramvajové linky 5 a 6 odklonem, některé autobusové a trolejbusové spoje měly zkrácené trasy, případně dočasně nevyjížděly. Po 17:00 se postupně vracely na své pravidelné trasy.