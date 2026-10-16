Dosavadní koaliční partneři podepsali ve Znojmě memorandum o spolupráci

Ve Znojmě podepsaly memorandum o spolupráci tři strany a uskupení, které tvořily dosavadní koalici a které chtějí pokračovat v dalších čtyřech letech společně v řízení města. Jde o vítězné Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), třetí Naše Znojmo a čtvrté Starosty pro Znojmo. Dohromady má tato budoucí koalice 21 z 31 zastupitelů. Nyní se lídři stran setkávají, aby pracovali na jednotlivých bodech programu, které budou součástí koaliční smlouvy. Ustavující zastupitelstvo by se mohlo uskutečnit 2. listopadu, řekl dnes ČTK dosavadní starosta František Koudela, jenž by měl ve funkci pokračovat.
Každá ze stran má mít jednoho místostarostu. Za Spolu to má být Jiří Padalík, za Naše Znojmo Jakub Malačka a za Starosty Jiří Kacetl. Všichni až na Padalíka byli ve funkcích i poslední dva roky poté, co se ve Znojmě změnila koalice a vypadly z ní ANO a SPD. V opozici nyní ve Znojmě zůstanou právě tyto dvě strany, nikdo jiný se do zastupitelstva nedostal.
"Program bude vycházet z toho, co jsme nastavili v předchozích dvou letech. Řada projektů má přesah do dalších let. Musíme si určit priority a nároky na rozpočet, aby byl program zdravě nastavený a reálný," řekl Koudela.
Shoda mezi koaličními partnery panuje v tom, že chtějí pokračovat v přestavbě budovy pošty na Horním náměstí v knihovnu a komunitní a kulturní centrum. Pokračuje i příprava rekonstrukce bývalých městských lázní na multifunkční sportovní halu. "Ale je to finančně náročný projekt. Pokud bychom získali dotace, pustíme se do toho," řekl Koudela. Město by chtělo stavět i dům pro seniory a jednu z budov rekonstruovat, což je ale podle Koudely odhadem náklad jedné miliardy korun. "Budeme se věnovat možnostem financování a uvidíme, kam se to podaří posunout," řekl Koudela.
Co by se mělo v dalších letech povést, je spuštění parkovacího systému, na jehož přípravě město již v minulosti pracovalo. "Máme také v plánu udělat pasportizaci chodníků, což je nekonečné téma," řekl Koudela. Opravy by měly jít v budoucnu ruku v ruce s opravou celých ulic.
Mezi další plány patří pokračování rekonstrukce úřednické budovy na náměstí Armády, proměna návsi v Načeraticích a rekonstrukce koupaliště v Mramoticích.
Koudela také uvedl, že se město chce setkat s potenciálními investory, kteří by dokázali oživit Hradní ulici a části Louckého kláštera včetně důstojnického pavilonu, kde by měl být hotel. "To jsou záležitosti a projekty, na které Znojmo jako město nikdy mít nebude," řekl Koudela.