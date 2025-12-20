Dostavba Dukovan změní široké okolí. Obce chystají nové domy, školy i kadeřnictví

Karolína Kučerová
  14:12aktualizováno  14:12
Stovky až tisíce nových obyvatel přibudou podle předpokladů v obcích a městech v okolí Jaderné elektrárny Dukovany, jejíž dostavba se naplno rozjede v roce 2029. Být by mezi nimi měli jak dočasní pracovníci stavby, tak i ti trvalí, kteří se poté budou podílet na provozu. Do roku 2040 tu totiž vzniknou dva nové bloky, které rozšíří nabídku pracovních míst.
Pro starosty obcí to znamená nutnost zajistit bezpečnou a fungující infrastrukturu, ale i dostatek míst k bydlení, služeb, lékařů, členů hasičských a policejních sborů či míst ve školách a školkách. Pomůže jim s tím několik dotačních titulů od státu i kraje, jež dohromady nabídnou více než dvanáct miliard korun. Pro obce to tak znamená jedinečnou příležitost k rozvoji.

„Nemohou však počítat s tím, že si za to opraví celou vesnici. Všechny rekonstrukce, stavby a změny musí mít doložitelnou vazbu na dostavbu Dukovan. Doporučujeme, aby si začaly v příštím roce připravovat podklady. Dále je vhodné mapovat kapacity, nastavit podmínky pro investory či určit plochy pro výstavbu,“ podotýká náměstek hejtmana Marek Sovka (TOP 09).

Čtyři dekády Dukovan. Elektrárna míří ke stavbě dalších dvou reaktorů

Mezi dotčená sídla patří v Jihomoravském kraji Moravský Krumlov, Pohořelice, Oslavany, Rosice, Ivančice a obce v jejich okolí včetně části Znojemska. Mnoho z nich už se připravuje dlouhodobě, což Sovka chválí. Třeba v Oslavanech má v lokalitě Pod starou horou do tří let vzniknout sídliště až pro 1 200 lidí.

„Developer, s nímž na výstavbě spolupracujeme, pozemky zasíťoval, část prodal na rodinné domy a příští rok začne stavět bytové a řadové rodinné domy,“ přibližuje místostarosta Stanislav Staněk (nez.).

Oslavany, jež mají nyní zhruba pět tisíc obyvatel, se podle něj mohou rozrůst zhruba o osm stovek dalších. Z tohoto důvodu je mimo jiné nutné zajistit čistírnu odpadních vod s dostatečnou kapacitou. Ve městě se žádná nenachází, splašky jsou odváděny do ivančické. Ta by však mohla brzy narazit na maximum své kapacity. „Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice proto v Oslavanech postaví novou čistírnu, kterou využijí například i nedaleké Čučice,“ říká Staněk.

Myslí se i na zdravotní péči

Ivančickou čistírnu i tak čeká intenzifikace, tedy zlepšení výkonu, neboť také sem se podle očekávání přistěhuje mnoho nových lidí. Město pro ně počítá s výstavbou sedmi stovek nových bytů, jako prioritu však starosta Milan Buček (STAN) vnímá nemocnici. Ta je totiž jediná v okruhu dvaceti kilometrů od elektrárny.

„Při každém jednání ji zmiňujeme. Loni přišla o porodnici a doufám, že k dalšímu omezení tu již nedojde. Spíše naopak, potenciál na rozšíření tu je a doufáme, že bude významným partnerem Dukovan,“ shrnuje.

Zdravotní péči se snaží rozšířit i jednotlivé obce. „Cílíme na to, abychom tu měli pediatrii, internu a zubní kliniku, na kterou se v současné době připravuje projekt. Budeme také otvírat diabetologii a endokrinologii,“ popisuje starosta Zbýšova Jakub Dobšík (nez.).

V rozšířených Dukovanech vznikne až 1 500 míst, může být problém je obsadit

V obci však myslí i na běžné služby, jako jsou obchody nebo třeba kadeřnické salony. „Změnili jsme územní plán tak, aby tu mohl vzniknout obchodní dům. To vše je důležité, abychom zajistili kvalitní život nejenom nově příchozím, ale i stávajícím obyvatelům,“ doplňuje Dobšík.

V Oslavanech plánují též sportovní halu, důležitou oblastí je i školství „Současné kapacity nám stačit nebudou. Developer se však zavázal, že jako součást nového sídliště postaví i trojtřídní školku,“ poznamenává místostarosta Staněk, jenž předpokládá, že více míst ve školce bude potřeba též kvůli populačnímu trendu, protože se do této oblasti rovněž stěhují lidé z Brna.

Zažívají to i další obce, například blízké Rosice. „Ačkoliv oproti ostatním nečekáme tak výrazný příliv lidí kvůli Dukovanům, stěhují se k nám ve velkém lidé z Brna. Do infrastruktury, bydlení a školství investujeme proto také již teď,“ konstatuje starostka Andrea Trojanová (nez.).

Řeší se také ochrana před kamiony

S financováním všech plánů pomůže obcím stát i Jihomoravský kraj. Od února příštího roku mohou starostové zažádat o peníze z dotačního programu, v němž hejtmanství vyčlenilo dvacet milionů na přípravu inženýrských sítí.

„Pomůže i s příjezdovými cestami, demolicemi starých objektů nebo koupí, rekonstrukcí a opravou budov určených k bydlení či podnikání,“ doplňuje náměstek hejtmana Sovka s tím, že priority nejsou pro všechny obce stejné. „Socioekonomická studie ukázala, že někde mohou čekat spíše zvýšenou dopravu či potřebu posílení technické infrastruktury,“ podotýká.

Dostavba elektrárny v Dukovanech ovlivní u sousedů vše. V dobrém i špatném

Kraj proto vyčlenil dalších pět milionů, které pomohou zvýšit bezpečnost chodců v ulicích, kde budou projíždět kamiony s nákladem.

Kromě toho se zástupci kraje pravidelně scházejí s vedením obcí. Na základě připomínek v září schválili Akční plán Dukovany, jenž dává potřebnému rozvoji jasné směřování. Drtivou většinu připomínek a vizí převzal stát do svého národního akčního plánu, který se kromě jižní Moravy zaměřuje též na Vysočinu.

„Jeho schválením vláda garantuje, že stát zajistí potřebné kompenzace a investice, aby dopady stavby byly co nejmenší a místní samosprávy se mohly připravit na období výstavby a zvýšené zátěže,“ zmínil dosluhující ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek. Na základě plánu stát rozhodl, že do roku 2038 poskytne dvanáct miliard korun.

