Doživotí za vraždu otce a syna na Teplicku přezkoumá Nejvyšší soud

Doživotní trest nad mužem, který na Teplicku zavraždil svého otce a pětiletého syna, přezkoumá Nejvyšší soud (NS). Obžalovaný se už dříve k činu přiznal, hájil se tím, že byl ve stavu změněného vědomí, což ale znalci vyloučili. Krajský soud v Ústí nad Labem, který se případem zabýval jako první instance, obdržel koncem minulého týdne dovolání, zjistila ČTK z justiční databáze. Nyní by měl podnět spolu se spisem předat nejvyšší instanci do Brna.
Tragédie se stala v rekreační chatě na konci prosince 2024 poté, co matka obžalovaného vyzvala, aby nekouřil vevnitř. Muž jí podle rozsudku nejprve hodil do obličeje pepř, pak vzal z kuchyňské linky nůž a zasadil matce nejméně 18 ran. Ženě přiběhl na pomoc její manžel, syn zaútočil i na něj. Zasadil mu nejméně 30 ran. S kuchyňským nožem se pak útočník obrátil na nezletilého. Žena útok přežila, muž a chlapec zemřeli na místě.
Krajský soud pachateli vedle doživotního trestu uložil také zabezpečovací detenci, rozhodnutí letos v lednu potvrdil Vrchní soud v Praze. Muž u krajského soudu řekl, že se cítil být ohrožený na životě. Mluvil o tom, že na místě činu byli zednáři či policisté cizí státní příslušnosti. Tvrdil také, že působí ve vojenské rozvědce, ovládá telepatii. Podle psychiatra ale taková prohlášení mohla být účelová.
Znalci u krajského soudu řekli, že obžalovaný netrpí duševní nemocí, má poruchu osobnosti, která vede k úzkostem. Podle psycholožky jedná pod vlivem emocí, má za sebou trestní minulost a nelze vyloučit, že by na svobodě znovu porušil zákon. Muž byl podle znalců dlouhodobě frustrovaný sociálním selháváním, nedařilo se mu ani v práci, ani v partnerských vztazích.
Obhajoba u vrchního soudu opakovala, že stále existují pochybnosti o tom, v jakém stavu vědomí muž čin spáchal, tedy zda byl příčetný a zda netrpí duševní poruchou. Vrchní soud se ztotožnil se závěry znalců. Muž sice žije nestandardním duševním životem, následky svých činů si ale uvědomoval a byl schopen své jednání ovládat.
Zabezpečovací detence je ochranné opatření. Pokud by obžalovaný byl v budoucnu podmíněně propuštěn, což je možné i v případě doživotně odsouzených, byl by převeden do zvláštně střeženého ústavu pod dohledem vězeňské služby.