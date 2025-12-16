Řidič po večírku nadýchal, pak se to snažil zachránit dřepy a poklusem kolem auta

Jiří Černý
  13:42aktualizováno  13:42
Kocovinu a zbytkový alkohol chtěl třicetiletý řidič z Hodonínska vyběhat a vydřepovat při sobotní policejní kontrole v Dubňanech. Přístroj policistům při první dechové zkoušce ukázal téměř tři čtvrtě promile alkoholu a muž se přiznal, že během noci popíjel pivo. Rozcvička však řidiči nepomohla, když druhé měření ukázalo jen o setiny méně a k tomu i přítomnost drog.

Když policisté v sobotu ráno v Dubňanech na Hodonínsku zastavili stříbrnou Škodu Felicia a provedli první dechovou zkoušku, naměřili třicetiletému šoférovi 0,72 promile. Několik dřepů ani poklus kolem vozidla však ke zlepšení výsledku nevedlo. Po několika pivech, které podle slov řidiče dopil nejpozději ve dvě ráno, přístroj napodruhé ukázal 0,68 promile.

Kontrola tím však neskončila. Policisté provedli také test na přítomnost omamných a psychotropních látek, který vyšel pozitivně na amfetamin.

„K užití drogy se ale řidič nepřiznal. Hlídka ho následně musela doprovodit k lékařskému vyšetření a odběru biologických vzorků do nemocnice,“ upřesnil mluvčí jihomoravských policistů Petr Vala.

Silně opilý šofér se řítil Brnem s proraženými koly. Vezl 83letou matku

Muž, který měl původně namířeno až do Brna, už autem dál samozřejmě nepokračoval. Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz a další jízdu zakázali. Celý přestupek pak bude řešit správní orgán.

V předvánočním období večírků policisté opakovaně zachytávají řidiče se zbytkovým alkoholem v krvi.

„Při silniční kontrole a nadýchání hrozí vysoká pokuta i zákaz řízení. Pokud řidič nadýchá více než jedno promile, jedná se o trestný čin s možným trestem odnětí svobody. I malé množství alkoholu snižuje reakce a úsudek, což zvyšuje riziko nehody 2,5krát. Domluvte se tedy včas na jízdě MHD nebo odvozu střízlivým přítelem. Když budete pít, klíče od auta nechte doma, ať vás to neláká k řízení,“ apeluje na řidiče mluvčí.

