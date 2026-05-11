VIDEO: Hromadně na červenou i projetí stopky. Dron ukázal aroganci řidičů

Policisté si vzali moderní techniku na pomoc při monitorování kritických úseků a křižovatek, které jsou známé porušováním předpisů a vážnými nehodami.
Jedním z těchto míst je opravovaný úsek silnice u Tvarožné na Brněnsku, kde provoz kyvadlově řídí semafory. Hlídky zde za několik hodin odhalily 19 řidičů, kteří projeli na červenou. V jednu chvíli tak učinilo hned šest vozidel za sebou.
|
Slepě za náklaďákem i mezi sloupky. Policie ukázala chaos na uzavírce dálnic
„Další řidička vjela do úseku po několika desítkách vteřin od rozsvícení červeného signálu. Nakonec musela sjet do vyfrézovaného úseku, protože proti ní už na zelený signál vyjela vozidla z druhé strany. Pokutě se nevyhnula ani ona, ani šofér dodávky, který dokonce objel stojící nákladní automobil a rovněž vjel do úseku na červenou,“ vylíčil policejní mluvčí Petr Vala.
Řidič kamionu objížděl kolegy v koloně
Dále se policisté zaměřili na silnici I/52 u Pasohlávek na Brněnsku, kde před křižovatkou na Iváň kontrolovali zakázané předjíždění i dodržování dopravního značení „Stůj, dej přednost v jízdě“.
„Také zde se potvrdilo, že někteří řidiči si z dopravních předpisů příliš hlavu nedělají. Překvapení čekalo hlídky ve chvíli, kdy přestupek spáchal profesionální řidič linkového autobusu. I jeho policisté na místě pokutovali,“ přiblížil Vala.
|
Řidič ignoroval červenou, u semaforu objel stojící vůz a vyrazil do zúžení
Na dálnici D2 před Brnem se zase policisté zaměřili na zakázané předjíždění kamionů. Zde se provinilo jedenáct řidičů.
„Jeden z nich dokonce tento přestupek spáchal na několika kilometrech hned dvakrát a objížděl i své kolegy, kteří už museli v koloně zastavit. Ani jeho neminulo nepříjemné překvapení v podobě zastavení policejní hlídkou a následné pokuty,“ sdělil Vala.
Ten doplnil, že projetí na červenou i porušení zákazu předjíždění kamionů jsou na místě ohodnoceny pokutou ve výši 4 500 až 5 500 korun a šesti trestnými body.