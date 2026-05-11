VIDEO: Hromadně na červenou i projetí stopky. Dron ukázal aroganci řidičů

Autor: rkr
  11:52aktualizováno  11:52
Řidička při projíždění opravovaného úseku silnice nerespektuje červenou na semaforu a musí pak před protijedoucími auty uhýbat do vyfrézovaného úseku. Profesionální řidič linkového autobusu zase ignoruje stopku a vjede do křižovatky. Tyto a další desítky případů alarmujícího chování řidičů zaznamenal v uplynulých dnech na jižní Moravě policejní dron.

Policisté si vzali moderní techniku na pomoc při monitorování kritických úseků a křižovatek, které jsou známé porušováním předpisů a vážnými nehodami.

Jedním z těchto míst je opravovaný úsek silnice u Tvarožné na Brněnsku, kde provoz kyvadlově řídí semafory. Hlídky zde za několik hodin odhalily 19 řidičů, kteří projeli na červenou. V jednu chvíli tak učinilo hned šest vozidel za sebou.

„Další řidička vjela do úseku po několika desítkách vteřin od rozsvícení červeného signálu. Nakonec musela sjet do vyfrézovaného úseku, protože proti ní už na zelený signál vyjela vozidla z druhé strany. Pokutě se nevyhnula ani ona, ani šofér dodávky, který dokonce objel stojící nákladní automobil a rovněž vjel do úseku na červenou,“ vylíčil policejní mluvčí Petr Vala.

Dále se policisté zaměřili na silnici I/52 u Pasohlávek na Brněnsku, kde před křižovatkou na Iváň kontrolovali zakázané předjíždění i dodržování dopravního značení „Stůj, dej přednost v jízdě“.

„Také zde se potvrdilo, že někteří řidiči si z dopravních předpisů příliš hlavu nedělají. Překvapení čekalo hlídky ve chvíli, kdy přestupek spáchal profesionální řidič linkového autobusu. I jeho policisté na místě pokutovali,“ přiblížil Vala.

Na dálnici D2 před Brnem se zase policisté zaměřili na zakázané předjíždění kamionů. Zde se provinilo jedenáct řidičů.

„Jeden z nich dokonce tento přestupek spáchal na několika kilometrech hned dvakrát a objížděl i své kolegy, kteří už museli v koloně zastavit. Ani jeho neminulo nepříjemné překvapení v podobě zastavení policejní hlídkou a následné pokuty,“ sdělil Vala.

Ten doplnil, že projetí na červenou i porušení zákazu předjíždění kamionů jsou na místě ohodnoceny pokutou ve výši 4 500 až 5 500 korun a šesti trestnými body.

