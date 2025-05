Z plánovaných družstevních bytů nestojí v Brně ani jeden, řada zájemců už utekla

Z více než osmi stovek zájemců jich zůstala zhruba čtvrtina. „Část zájemců si bytovou situaci za dobu od přihlášení už asi skutečně vyřešila. Na naši výzvu, jestli jejich zájem trvá, se většina ani neozvala,“ přiznala náměstkyně brněnské primátorky pro oblast bydlení Karin Podivinská (ANO).

Odmítá však, že by na tom ona sama nesla jakoukoli vinu. Naopak tvrdí, že poslední tři roky, kdy bydlení ve vedení města řeší, udělala v posunu k výstavbě, která má začít příští rok na jaře, maximum možného.

Družstevní byty mají být určené lidem, pro něž je koupě bytu kvůli neustále rostoucím cenám navzdory hypotéce nedosažitelná. Na tento druh bydlení bude mít v Brně nárok pár, v němž každý pobírá minimálně 34 tisíc korun hrubého. S tímto příjmem dosáhnou partneři, kteří musejí mít do 45 let, na nejmenší nabízený byt 2+kk či 3+kk, jenž na Kamenném vrchu vznikne, a to v ploše 50 až 70 metrů čtverečních. Menší tam nejsou v plánu.

Brno předpokládá, že se mu pod taktovkou již v minulosti zřízeného družstva, do něhož v budoucnu vstoupí jednotliví zájemci o byty jako jeho členové, podaří při výstavbě vejít do ceny 97 tisíc korun za metr čtvereční. Soukromí developeři dnes v Brně nabízejí nemovitosti s cenou přesahující 134 tisíc korun, tedy o více než čtvrtinu vyšší.

„V takto žádané lokalitě kolem Kamenného vrchu začínají dokonce na 150 tisících,“ poznamenala náměstkyně. Magistrát předpokládá, že výstavba 334 bytů prostřednictvím družstva vyjde na 2,25 miliardy.

Splatit musejí čtvrtinu ceny

Po výběru dalších žadatelů z již třetí výzvy, kterou vyhlásí na začátku května, hodlá magistrát v červnu uzavřít se zájemci rezervační smlouvy – obsahem bude povinnost složit poplatek 100 tisíc korun. Později pak musejí zájemci družstvu splatit jednorázově patnáct procent ceny bytu a po kolaudaci dalších deset, dohromady tedy čtvrtinu celkové sumy.

Původně ji měli lidé platit hned na začátku najednou, což se jim ale logicky nelíbilo, protože by šlo o částku začínající na zhruba půldruhém milionu, kterou by museli složit takzvaně „na dřevo“. Magistrát tak vyjednal s bankou ústupek, kdy se rozdělí tato úhrada do dvou. „Lidé získají tři a půl roku čas na to, aby mohli zbývající část našetřit,“ doplnila šéfka Realitní společnosti města Brna Petra Vítková.

Zájemci o byty, kteří nesmějí jakýkoliv jiný vlastnit, se musejí vejít do přesně stanovených příjmů, aby byl předpoklad, že budou schopni úvěr splácet. Zároveň tím chce magistrát předejít i tomu, aby se byty staly pro některé pouhou investicí a předmětem spekulací na trhu. Ostatně bude zakázané podíl v družstvu během následujících patnácti let prodat. Podle Vítkové se připravuje i celostátní registr, aby se zájemci o družstevní byty nehlásili i do projektů v jiných městech.

Pár, v němž každý pobírá zmíněných 34 tisíc hrubého, však nemůže pomýšlet na větší byty o rozloze přesahující 85 metrů čtverečních. Každý z partnerů by musel brát alespoň průměrnou mzdu, která na jižní Moravě činí 48 tisíc, případně i 63 tisíc. „Tam jde o více než stometrové byty, kde budou jen splátky bez dalších nákladů na služby činit 35 tisíc korun,“ přiblížila Vítková. V dalších lokalitách, kde Brno plánuje družstevní byty, už proto takto velké byty nechce budovat.

Kolaudace v roce 2029?

Mladé rodiny či páry, na něž město především cílí, nebudou vázané ani po rezervaci a složení zálohy vstoupit do družstva a získat byt, pokud výsledná cena za metr čtvereční přesáhne 115 tisíc korun. Podobnou možnost dá magistrát lidem i v případě, že domy na Kamenném vrchu nebudou hotové do konce roku 2030.

Aktuální odhady hovoří o kolaudaci na konci roku 2029, což je více než deset let od prvních vizí někdejšího brněnského náměstka primátorky a nyní ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL). Ten v roce 2018 sliboval, že první byty k nastěhování budou v roce 2022.

Není v tom však sám. Ačkoliv se Podivinská dušuje, že dělá, co může, byla to právě ona, která už před třemi roky začala mluvit o družstevním bydlení ve vybydlených domech v brněnských Husovicích. Pilotním projektem se měla stát přestavba domu v Mostecké ulici, jenže ten je stále ve stejném stavu. Magistrát letos napoprvé marně hledal projektanta rekonstrukce, a tak to nyní zkouší znovu.